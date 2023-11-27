Главный атрибут зимы: насколько большими могут быть снежинки и какая считается самой крупной

Самая большая снежинка имела ширину почти 40 см, но на самом деле это не совсем снежинка в общем понимании этого слова.

В 1887 году Мэтт Коулман, владелец ранчо в штате Монтана, заметил огромные снежинки, упавшие на одно из его пастбищ. Тогда фермер заявил, что по размеру снежинки были больше, чем кастрюля для молока. Считается, что эти снежинки имели ширину 38 см и толщину 20 см. Фотографических подтверждений этому факту нет, но на сегодня это самые большие снежинки из всех зарегистрированных. Но возникает вопрос: возможно ли вообще, чтобы одна снежинка имела такой размер? И насколько огромная снежинка действительно может сформироваться? Об этом пишет Live Science.

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По словам физика Кеннета Либбрехта из Калифорнийского технологического института, США, такие огромные снежинки можно встретить очень редко, но это не значит, что они не могут достичь гигантского размера. Это связан ос тем, что существует распространенное заблуждение относительно того, делает снежинку настоящей снежинкой.

По словам Либбрехта, когда люди говорят о снежинках, на самом деле они имеют в виду кристаллы снега, которые представляют собой одиночные кристаллы льда, внутри которых молекулы воды выстраиваются в шестиугольный узор, что заставляет их демонстрировать характерную симметрию, которая всем знакома. С другой стороны снежинки могут состоять как из отдельного кристалла снега, так и из сотен и даже тысяч таких кристаллов, которые слипаются в воздухе, когда падают на землю.

Когда люди говорят о снежинках, на самом деле они имеют в виду кристаллы снега, которые представляют собой одиночные кристаллы льда, внутри которых молекулы воды выстраиваются в шестиугольный узор Фото: УНИАН

Ученый считает, что, возможно, владелец ранчо в штате Монтана почти 140 лет назад увидел на самом деле просто кучу кристаллов льда, которые слиплись вместе и образовали одну огромную снежинку. Но обычно размер такого кристалла намного меньше.

По словам Либбрехта, самым большим снежным кристаллом, который ему удалось обнаружить во время исследования такого типа осадков, как падение снега, имел ширину примерно 10 мм. По сравнению с другими снежными кристаллами это был настоящий гигант.

В лабораторных условиях, где нет ветра, который может измельчать кристаллы снега, и где температура поддерживается на уровне минус 15 градусов по Цельсию, такие кристаллы легко получить. По словам физика, 10 мм – это примерно самый большой размер, который могут иметь снежные кристаллы.

Причина, по которой снежные кристаллы достигают такого размера, связана с ветром. Дело в том, что такие большие кристаллы являются довольно хрупкими. Если дует сильный ветер, то они распадаются. Поэтому их редко можно увидеть в природе. При этом, на зависимо от размера, снежинки могут иметь не только шестиугольную форму, но и множество других форм.

Если от снега перейти к математике, то Фокус уже писал о том, какое простое число сейчас считается самым большим по количеству цифр в нем. Оно имеет более двух десятков миллионов цифр.

Также Фокус писал о том, что в полярных регионах Меркурия астрономы обнаружили уникальные ледники. Исследователи предполагают, что здесь могут быть условия для возникновения и поддержания внеземной микробной жизни.