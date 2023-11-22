На Меркурии обнаружили экзотические соляные ледники: под ними может существовать жизнь (фото)

Это открытие показывает, что даже самые экстремальные условия на первой от Солнца планете могут иногда повторять условия на Земле.

Related video

На самой маленькой планете Солнечной системы и первой планете от Солнца – Меркурии – ученые обнаружили экзотические соляные ледники. Этот открытие показывает, что даже самые экстремальные условия во внутренней части Солнечной системы могут иногда повторят условия на Земле. Ученые считают, что соляные ледники могут создать подходящие условия для жизни. Ведь похожая экстремальная среда обитания существует на Земле и здесь процветает микробная жизнь. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Planetary Science Journal, предполгают, что под такими соляными ледниками могут существовать более гостеприимные для жизни подземные районы, чем поверхность Меркурия, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Обнаруженные на Меркурии соляные ледники скрывает слой горных пород, но они проявились на поверхности в результате ударов астероидов. Ученые считают, что эти ледники произошли из слоев богатых летучими веществами, то есть элементами и соединениями, которые легко испаряются, и которые были жизненно важны для возникновения жизни на Земле. Новое открытие предполагает, что на Меркурии существует больше летучих веществ, чем считалось ранее.

На самой маленькой планете Солнечной системы и первой планете от Солнца – Меркурии – ученые обнаружили экзотические соляные ледники Фото: NASA

Ученые считают, что ледники, вероятно, образовались из-за потоков соли и после их размещения они сохраняли летучие вещества более 1 млрд лет. Ледники на Меркурии, обнаруженные в сереном полярном регионе планеты, имеют сложную конфигурацию с впадинами, которые образуют сублимационные ямы (сублимация — это процесс, с помощью которого твердое тело мгновенно превращается в газ, минуя фазу жидкости). Ученые считают, что удары астероидов обнажают летучие вещества, они сублимируются в газы и оставляют после себя пустоты.

По словам ученых, их открытие бросает вызов современным теория образования богатых летучими веществами слоев. Считается, что они появляются в результате процессов дифференциации мантии, когда минералы разделяются на разные слои внутри планеты. Но соляные ледники на Меркурии появились иначе, считают ученые.

Поверхность Меркурия Фото: NASA

Миллиарды лет назад у Меркурия была атмосфера, но затем она испарилась, но перед этим у нее значительно менялась температура в течение продолжительных ночных периодов и дневных периодов. Из-за этого часть атмосферы переходила из газообразного в жидкое состояние и происходило выпадение дождей, которые образовали небольшие озера из соленых соединений и воды. Затем вода испарилась, а соль осталась под слоем твердых частиц.

Как уже писал Фокус, Меркурий уменьшается в размерах и планета уже потеряла 7 км. Ученые считают, что Меркурий постепенно остывает из-за утечки тепла из внутренней части планеты.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли ответ на вопрос, почему похожих на Млечный Путь галактик очень мало в локальной Вселенной. Здесь в основном существуют эллиптические галактик и почти нет спиральных галактик.

Также Фокус писал о том, что ученые продолжают изучать черную дыру M87*, которая снова удивляет своими необычными особенностями.