Самая большая планета в Млечном Пути: что это за мир и где он находится

Астрономы считают, что существует несколько кандидатов на звание самой большой известной планеты.

В нашей огромной галактике существует очень много планет, большинство из которых еще ожидают своего открытия. Среди множества известных планет наша Земля кажется очень маленькой. Даже в Солнечной системе она намного меньше, чем тот же Юпитер. Существуют ли планеты, которые больше самой крупной планеты Солнечной системы? Насколько они больше Юпитера? И какая самая большая планета, которая известна астрономам? Об этом пишет Space.

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Самая большая известная планета

На самом деле существует несколько кандидатов на звание самой большой известной планеты. Но самым большим из них является газовый гигант под названием ROXs 42Bb. Эта планета находится на расстоянии 460 световых лет от нас, по массе она в 9 раз больше Юпитера, а по диаметру – в 2,5 раза.

По словам Тейна Карри из Техасского университета в Сан-Антонио, США, маловероятно, что эта планета действительно является самой большой из всех известных. Существуют планеты примерно такого же размера и даже больше.

Например, обнаружена пара протопланет, из которых все ще форимруются которые настоящие планеты, и она вращаются вокруг звезды PDS 70 на расстоянии 370 световых лет от нас. Сейчас считается, что размер этих протопланет в 2-4 раза больше диаметра Юпитера. Еще кандидат на звание самой большой планеты называется HAT-P-67 b, и размер этого объекта более чем в 2 раза больше, чем у Юпитера.

Одна из причин того, что ученые имеют несколько кандидатов на звание самой крупной планеты связана с разными способами, которыми ученые измеряют размер экзопланет. Например, у ученых нет способа напрямую измерить размер этих планет, поэтому им приходится делать выводы об их размере на основе других факторов, таких как яркость и структура длин волн света, который они излучают. Но такие измерения не всегда верны на 100%. Хотя ROXs 42Bb и две протопланеты были обнаружены напрямую, то есть как отдельные объекты, вращающиеся вокруг своих звезд.

Другие планеты находят с помощью транзитного метода, то есть тогда, когда планета проходила на фоне своей звезды и затмила собой часть ее света. Таким образом была обнаружена планета HAT-P-67 b. В этом случае измерить размер экзопланет можно напрямую.

На самом деле существует несколько кандидатов на звание самой большой известной планеты. Но самым большим из них является газовый гигант под названием ROXs 42Bb. Эта планета находится на расстоянии 460 световых лет от нас, по массе она в 9 раз больше Юпитера, а по диаметру – в 2,5 раза Фото: Forbes

Не планета, и не звезда

С определением размера самой большой планеты связана еще одна сложность, и она состоит в том, как определить, что это планета. Многие люди знают, что звезды – это большие объекты, а планеты – объекты намного меньше. Но на самом деле существуют коричневые карлики, которые слишком маленькие, чтобы стать звездой, но в то же время слишком большие, чтобы их считать планетой. Ученые сходятся во мнении, что коричневые карлики не являются планетами, но отличить эти типы объектов сложно.

По словам Карри, принято считать, что объект, который имеет массу в 13 раз больше массы Юпитера – это коричневый карлик. Объект с меньшей массой – это планета. Но, как показали недавние наблюдения, верхний предел того, что считать планетой, а что коричневым карликом, может находится на другой границе. То есть планетами можно считать объекты, которые в 25 раз больше Юпитера по массе или меньше этого значения, все что выше этого предела – уже коричневые карлики.

Особенное формирование ROXs 42Bb

Хотя ученые предполагают, что ROXs 42Bb все же является планетой, но ее формирование больше похоже на процесс формирование звезд. Обычно похожие на Юпитер планеты образуют каменное ядро, которое притягивает к себе пыль и газ, и затем появляется газовый гигант. По слова Карри, часть протопланетного диска, из которого формируются планеты, в случае с ROXs 42Bb имела настолько огромную массу, что просто сжалась под действием гравитации и образовался газовый гигант. Так формируются звезды из молекулярных облаков.

То, как формируется объект, сейчас не является частью процесса определения планеты. Ученые расходятся во мнениях относительно того, как называть ROX 42Bb, из-за высокого отношения массы объекта к своей звезде, то есть размера массы по сравнению с массой звезды, и того, как далеко от этой звезды находится этот объект (в 5 раз дальше, чем Нептун, последняя планета Солнечной системы, находится от Солнца).

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл сделал снимок уникальной галактики "Черный глаз". Эта галактика, известная также под названием М 64, находится на расстоянии 17 млн световых лет от Земли.