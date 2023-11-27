Удивительный Плутон. Ученые выяснили, каким образом формируются двойные планеты

Это исследование потенциально может помочь астрономам лучше понять формирование и эволюцию экзопланет.

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В новом исследовании, опубликованном в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые изучили механизм формирования двойных планет. Ученые считают, что два больших планетарных тела, которые вращаются вокруг друг друга, могут сформироваться в результате действия приливного нагрева или приливной диссипации, или энергии, которая распределяется между ними, когда два объекта находятся близко, так же как Земля и Луна. Это исследование потенциально может помочь астрономам лучше понять формирование и эволюцию экзопланет и их систем, пишет Universe Today.

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По словам ученых, в Солнечной системе нет двойных планет, но подобный объект похож на систему Плутон-Харон. Первый является карликовой планетой, а второй – ее спутником. Доказательство существования новых механизмов формирования таких систем оправдало бы существование совершенно нового типа миров. Например, если бы у планеты, похожей на Юпитер, мог появиться спутник, похожий на Землю, то такой объект мог бы быть обитаемым, используя энергию, исходящую от планеты-гиганта, хотя и находился бы вдали от нее.

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Сейчас ученые считают, что Харон образовался также, как и Луна. То есть с Плутоном, как и с Землей, столкнулось другое планетарное тело. Кроме того, Харон также более приливно связан с Плутоном, чем наша Луна с Землей, поскольку Харон вращается вокруг одной точки над Плутоном, тогда как наша Луна свободно вращается вокруг Земли.

Сравнение размеров Земли, Луны, Плутона и Харона, а также расстояния между планетами и их спутниками Фото: Universe Today

Но уникальной систему Плутон-Харон делает размер Харона по сравнению с Плутоном, поскольку его диаметр и масса составляют половину и одну восьмую массы Плутона соответственно. Таким образом этот спутник является самым большим подобным объектом по сравнению с родительским телом во всей Солнечной системе. Центр тяжести между Плутоном и Хароном более центрирован, чем в системе Земля-Луна. Именно по этим причинам систему Плутон-Харон часто называют двойной карликовой планетой.

Ученые создали несколько моделирований, в которых они анализировали образование планет земной группы, учитывая распределение энергии между двумя планетарными телами через их приливные взаимодействия или того, как они притягивают друг друга. В результате, ученые обнаружили, что приливная диссипация является логичным способом создания двойных планет.

По словам авторов исследования, формирование двойных планет в системах с двумя или более планетами-гигантами происходит довольно легко, если принять во внимание динамические взаимодействия и приливную диссипацию. Моделирование показало, что одна система из десяти может содержать двойную планету.

Это исследование проводилось в связи с тем, что сейчас ученые активно занимаются поисками экзоспутников вокруг экзопланет, а также двойных планет. Также считается, что некоторые спутники Юпитера и Сатурна могут быть потенциально обитаемыми мирами. Таким образом, понимание природы двойных планет может помочь ученым лучше понять условия, необходимые для поддержания жизни за пределами Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему самые маленькие галактики имеют крупнейшие регионы производства новых звезд. Ученые считают, что в таких галактиках взрывается сверхновыми недостаточное количество звезд.