Вращаются вокруг красных гигантов. Астрономы обнаружили два горячих Юпитера: в чем особенность

Два новых мира вошли в состав 402 подтвержденных планет, обнаруженных космическим телескопом TESS.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые открыли две новые планеты, которые относятся к классу горячие Юпитеры. Планеты получили название TOI-4377 b и TOI-4551 b, и оба мира вращаются вокруг звезд красных гигантов, пишет Phys.

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Уже 5 лет космический телескоп TESS занимается поиском экзопланет, то есть планет, расположенных за пределами Солнечной системы. Для этого обсерватория проводит наблюдение примерно 200 000 самых ярких звезд, которые находятся недалеко от Солнца. На сегодняшний день телескоп обнаружил уже почти 7 тысяч новых миров, как небольших каменистых планет, так газовых гигантов. При этом 402 планеты уже получили подтверждение, что они действительно являются планетами, а не другими астрономическими объектами. Остальные пока находятся в статусе кандидатов на звание экзопланеты.

Теперь же группа астрономов официально подтвердила, что были обнаружены две новые планеты, которые являются газовыми гигантами и принадлежат к классу горячие Юпитеры. Согласно исследованию, обе планеты вращаются вокруг звезд красных гигантов, при этом TOI-4377 b находится на расстоянии 1486 световых лет от нас, а TOI-4551 b – на расстоянии 704 световых года от Земли.

Экзопланета TOI-4377 b

По словам ученых, этот газовый гигант имеет 0,96 массы Юпитера и 1,35 диаметра Юпитера. При этом он вращается вокруг своей звезды на очень близком расстоянии, которое составляет 0,058 астрономической единицы (а.е). Одна такая единица равна примерно 150 млн км. Полное вращение вокруг звезды планета совершает за 4,38 земных суток, то есть год здесь продолжается чуть больше половины земной недели.

Ученые открыли две новые планеты, которые относятся к классу горячие Юпитеры. Планеты получили название TOI-4377 b и TOI-4551 b, и оба мира вращаются вокруг звезд красных гигантов Фото: M. Weiss/CfA

Экзопланета TOI-4551 b

Этот газовый гигант имеет 1,49 массы Юпитера, а его диаметр ученые оценивают, как на 6% больший, чем у самой большой планеты Солнечной системы. Экзопланета также находится близко к своей звезде, хотя почт ив 2 раза дальше, чем TOI-4377 b, то есть на расстоянии 0,1 а.е. При этом год здесь имеет длительность 10 земных суток.

Ученые считают, что это не просто новые горячие Юпитеры, а представители редкого типа огромных планет, которые имеют короткий орбитальный период вращения вокруг звезд и при этом находятся рядом с красными гигантами. Горячие Юпитеры имеют схожие свойства с самой большой планетой Солнечной системы, но у них более высокая температура и они находятся очень близко к своим звездам.

Родные звезды новых экзопланет

Что касается родных звезд, обнаруженных экзопланет, то как уже было сказано выше, они являются красными гигантами. При этом масса звезды TOI-4377 составляет 1,36 массы Солнца, а масса звезды TOI-4551 – 1,31 массы нашего светила. Обе достаточно далекие звезды примерно в 3,5 раза больше Солнца по размеру и имеют температуру примерно 4700 градусов Цельсия. Тогда как температура нашей звезды – примерно 5500 градусов Цельсия.

По словам ученых, красный гигант TOI-4377 появился примерно 3,88 млрд лет назад, а TOI-4551 существует уже примерно 4,8 млрд лет. Для сравнения возраст Солнца составляет примерно 4,6 млрд лет.

Как же писал Фокус, астрономы сделали важное открытие на одной из известных экзопланет. Они обнаружили в составе ее атмосферы такое соединение, как метан, хотя его очень редко находят на других планетах. Метан, кстати, может иметь как биологическое, так не биологическое происхождение. Поэтому данное соединение иногда считают важной биосигнатурой во время поисков внеземной жизни.