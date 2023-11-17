На "заднем дворе" у Земли найден ее двойник: экзопланета находится всего в 22 световых годах

Исследователи говорят, что размер открытой экзопланеты почти идеально соответствует земному.

Related video

На орбите небольшого красного карлика, который находится всего в 22 световых годах от нас, обнаружили самую близкую к нам планету размером с Землю, пишет ScienceAlert.

Экзопланета называется LTT 1445 Ac и она примерно в 1,37 раз больше массы Земли, а ее радиус превышает земной примерно в 1,07 раза.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

К сожалению, на планете слишком высокие для жизни температуры. Но невероятная схожесть с Землей делает планету неоценимой для изучения того, как развиваются планет и что сделало такой похожий на Землю мир непригодным для жизни.

Впервые планету LTT 1445 Ac удалось обнаружить в данных телескопа TESS, который охотится за экзопланетами. Но при наблюдениях возникли некоторые трудности, из-за которых астрономы не могли точно определить характеристики найденной планеты.

Дело в том, что экзопланета обитает в очень необычной системе: ее родительская звезда, вокруг которой вращается LTT 1445 Ac, является одной из трех звезд, гравитационно связанных в одной системе.

Телескоп TESS обнаруживает планеты, используя транзитный метод, но данные по LTT 1445 Ac были плохо читаемы. Здесь на помощь пришел космический телескоп Hubble. Используя его широкоугольную камеру, группа под руководством группа под руководством астрофизика Эмили Пасс из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики провела наблюдения за системой в поисках транзитов LTT 1445 Ac.

Некоторые затмения звездного света, которую увидели в данных TESS, была результатом взаимодействия трех звезд друг с другом. Также команде удалось зафиксировать проход планеты перед одной из звезд, что позволило измерить диаметр LTT 1445 Ac с высокой точностью.

Имея данные о радиусе и массе планеты, ученые определили, что плотность мира составляет 5,9 грамма на кубический сантиметр. К примеру, Земля имеет плотность 5,51 грамма на кубический сантиметр. Это говорит о том, что LTT 1445 Ac, вероятно, является каменистой экзопланетой, очень близкой к Земле по размеру и составу.

Но к сожалению, условия на открытой планете не способствуют появлению жизни. Родительская звезда планеты – красный карлик, который холоднее и тусклее, чем наше Солнце. При этом, период обращения планеты составляет всего 3,12 дня, а это означает, что ее температура составляет около 260 градусов по Цельсию.

Дальнейшее описание экзопланеты может помочь нам понять, как формируются и развиваются земные миры в других системных архитектурах, что, в свою очередь, может помочь ученым выяснить вероятность возникновения жизни в других местах нашей галактики.

Напомним, недалеко от Земли обнаружены две новые планеты. Согласно исследованию, были обнаружены 2 новые планеты, которые вращаются вокруг звезд красных карликов, и они почти в 2,5 раза больше Земли.