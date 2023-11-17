На "задньому дворі" у Землі знайдений її двійник: екзопланета розташована лише за 22 світлових роки

Дослідники кажуть, що розмір відкритої екзопланети майже ідеально відповідає земному.

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На орбіті невеликого червоного карлика, який розташований всього за 22 світлових роки від нас, виявили найближчу до нас планету розміром із Землю, пише ScienceAlert.

Екзопланета називається LTT 1445 Ac і вона приблизно в 1,37 раза більша за масу Землі, а її радіус перевищує земний приблизно в 1,07 раза.

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На жаль, на планеті занадто високі для життя температури. Але неймовірна схожість із Землею робить планету неоціненною для вивчення того, як розвиваються планети та що зробило такий схожий на Землю світ непридатним для життя.

Уперше планету LTT 1445 Ac вдалося виявити в даних телескопа TESS, який полює за екзопланетами. Але під час спостережень виникли деякі труднощі, через які астрономи не могли точно визначити характеристики знайденої планети.

Річ у тім, що екзопланета мешкає в дуже незвичайній системі: її батьківська зірка, навколо якої обертається LTT 1445 Ac, є однією з трьох зірок, гравітаційно пов'язаних в одній системі.

Телескоп TESS виявляє планети, використовуючи транзитний метод, але дані щодо LTT 1445 Ac були погано читабельними. Тут на допомогу прийшов космічний телескоп Hubble. Використовуючи його ширококутну камеру, група під керівництвом група під керівництвом астрофізика Емілі Пасс із Гарвардського і Смітсонівського центру астрофізики провела спостереження за системою в пошуках транзитів LTT 1445 Ac.

Деяке затемнення зоряного світла, яке побачили в даних TESS, було результатом взаємодії трьох зірок одна з одною. Також команді вдалося зафіксувати прохід планети перед однією із зірок, що дало змогу виміряти діаметр LTT 1445 Ac з високою точністю.

Маючи дані про радіус і масу планети, вчені визначили, що щільність світу становить 5,9 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, Земля має щільність 5,51 грама на кубічний сантиметр. Це говорить про те, що LTT 1445 Ac, ймовірно, є кам'янистою екзопланетою, дуже близькою до Землі за розміром і складом.

Але на жаль, умови на відкритій планеті не сприяють появі життя. Батьківська зірка планети — червоний карлик, який холодніший і тьмяніший, ніж наше Сонце. При цьому, період обертання планети становить лише 3,12 дня, а це означає, що її температура становить близько 260 градусів за Цельсієм.

Подальший опис екзопланети може допомогти нам зрозуміти, як формуються і розвиваються земні світи в інших системних архітектурах, що, зі свого боку, може допомогти вченим з'ясувати ймовірність виникнення життя в інших місцях нашої галактики.

Нагадаємо, недалеко від Землі виявлено дві нові планети. Згідно з дослідженням, було виявлено 2 нові планети, які обертаються навколо зірок червоних карликів, і вони майже у 2,5 раза більші за Землю.