Обертаються навколо червоних гігантів. Астрономи виявили два гарячі Юпітери: у чому особливість

Два нових світи увійшли до складу 402 підтверджених планет, виявлених космічним телескопом TESS.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вчені відкрили дві нові планети, що належать до класу гарячих Юпітерів. Планети отримали назву TOI-4377 b і TOI-4551 b, і обидва світи обертаються навколо зірок червоних гігантів, пише Phys.

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Уже 5 років космічний телескоп TESS займається пошуком екзопланет, тобто планет, розташованих за межами Сонячної системи. Для цього обсерваторія проводить спостереження приблизно за 200 000 найяскравіших зірок, які розташовані недалеко від Сонця. На сьогодні телескоп виявив уже майже 7 тисяч нових світів, як невеликих кам'янистих планет, так і газових гігантів. При цьому 402 планети вже отримали підтвердження, що вони дійсно є планетами, а не іншими астрономічними об'єктами. Решта поки що перебувають у статусі кандидатів на звання екзопланети.

Тепер же група астрономів офіційно підтвердила, що було виявлено дві нові планети, які є газовими гігантами і належать до класу гарячі Юпітери. Згідно з дослідженням, обидві планети обертаються навколо зірок червоних гігантів, при цьому TOI-4377 b розташована на відстані 1486 світлових років від нас, а TOI-4551 b — на відстані 704 світлових роки від Землі.

Екзопланета TOI-4377 b

За словами вчених, цей газовий гігант має 0,96 маси Юпітера і 1,35 діаметра Юпітера. При цьому він обертається навколо своєї зірки на дуже близькій відстані, яка становить 0,058 астрономічної одиниці (а.о). Одна така одиниця дорівнює приблизно 150 млн км. Повне обертання навколо зірки планета здійснює за 4,38 земної доби, тобто рік тут триває трохи більше половини земного тижня.

Учені відкрили дві нові планети, які належать до класу гарячих Юпітерів. Планети отримали назву TOI-4377 b і TOI-4551 b, і обидва світи обертаються навколо зірок червоних гігантів Фото: M. Weiss/CfA

Екзопланета TOI-4551 b

Цей газовий гігант має 1,49 маси Юпітера, а його діаметр вчені оцінюють, як на 6% більший, ніж у найбільшої планети Сонячної системи. Екзопланета також перебуває близько до своєї зірки, хоча у 2 рази далі, ніж TOI-4377 b, тобто на відстані 0,1 а.о. При цьому рік тут має тривалість 10 земних діб.

Вчені вважають, що це не просто нові гарячі Юпітери, а представники рідкісного типу величезних планет, які мають короткий орбітальний період обертання навколо зірок і водночас перебувають поруч із червоними гігантами. Гарячі Юпітери мають схожі властивості з найбільшою планетою Сонячної системи, але вони мають вищу температуру і перебувають дуже близько до своїх зірок.

Рідні зірки нових екзопланет

Що стосується рідних зірок, виявлених екзопланет, то як уже було сказано вище, вони є червоними гігантами. При цьому маса зірки TOI-4377 становить 1,36 маси Сонця, а маса зірки TOI-4551 — 1,31 маси нашого світила. Обидві досить далекі зірки приблизно в 3,5 раза більші за Сонце за розміром і мають температуру приблизно 4700 градусів Цельсія. Тоді як температура нашої зірки — приблизно 5500 градусів Цельсія.

За словами вчених, червоний гігант TOI-4377 з'явився приблизно 3,88 млрд років тому, а TOI-4551 існує вже приблизно 4,8 млрд років. Для порівняння вік Сонця становить приблизно 4,6 млрд років.

Як же писав Фокус, астрономи зробили важливе відкриття на одній з відомих екзопланет. Вони виявили в складі її атмосфери таку сполуку, як метан, хоча його дуже рідко знаходять на інших планетах. Метан, до речі, може мати як біологічне, так і не біологічне походження. Тому цю сполуку іноді вважають важливою біосигнатурою під час пошуків позаземного життя.