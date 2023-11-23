Сполука, пов'язана з життям. Телескоп Вебб виявив метан на не дуже далекій планеті

Справжній ажіотаж у пошуках ознак позаземного життя викликає метан. Цю сполуку було виявлено в атмосфері теплого Юпітера.

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Серед багатьох хімічних сполук, які викликають ажіотаж у вчених під час пошуків ознак позаземного життя, виділяється метан. Він може мати як біологічне, так і інше походження. Метан привертає наукову увагу головним чином через його нетривале перебування в атмосфері планети. Він не може довго протистояти зірці і розсіюється. Щоб постійно перебувати в атмосфері метану потрібне постійне підживлення. На Землі, наприклад, величезну кількість метану створюють живі організми. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, космічний телескоп Вебб виявив метан в атмосфері екзопланети WASP-80b, пише Universe Today.

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WASP-80b являє собою газовий гігант, який у 2 рази більший за Юпітер, і обертається ця планета навколо червоного карлика віком 1,5 млрд років на відстані 162 світлових роки від нас. Поки що це єдина планета, яку виявили біля цієї зірки.

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Екзопланета WASP-80b являє собою теплий Юпітер з температурою приблизно 550 градусів Цельсія. Тобто планета не така спекотна, як гарячі Юпітери, де температура понад 1000 градусів Цельсія, але тут спекотніше, ніж на холодних Юпітерах, до яких належить і найбільша планета Сонячної системи, де температура становить 112 градусів Цельсія. WASP-80b перебуває дуже близько до своєї зірки і робить повний оберт навколо червоного карлика за 3 дні.

Екзопланета WASP-80b являє собою теплий Юпітер з температурою приблизно 550 градусів Цельсія Фото: NASA

Оскільки WASP-80b є газовим гігантом, то життя на цій планеті виключене, якщо не брати до уваги деякі науково-фантастичні сценарії. Але що саме є джерелом метану на цій планеті поки що не зовсім зрозуміло.

В атмосферах екзопланет вчені дуже рідко знаходять метан, а тому це відкриття має важливе значення для науки. Науковці вважають, що метан може бути на багатьох планетах, але його кількість швидко виснажується без поповнення і за це можуть стояти як внутрішні, так і зовнішні процеси.

Автори дослідження кажуть, що якщо за допомогою телескопа Вебб вони й далі знаходитимуть метан в атмосферах інших планет, які не є кам'янистими, тобто не схожі на Землю, то, можливо, доведеться змінити наше уявлення про метан як про біосигнатуру. Тобто ознаку наявності позаземного життя.

Вчені кажуть, що виявлення метану на екзопланетах також допомагає краще зрозуміти нашу Сонячну систему. Маючи дані про кількість метану в складі газових гігантів у Сонячній системі, їх можна порівняти з такими ж даними, отриманими з інших планет. Таким чином можна зрозуміти чи існують відмінності в цих даних.

Вчені продовжать спостереження за планетою WASP-80b, щоб виявити й інші молекули вуглецю (метан складається з вуглецю і водню), наприклад, вуглекислий газ.

Хоча метан привертає увагу астрономів через свій зв'язок із живими організмами, нове дослідження відкриває й інше важливе значення метану. Наприклад, за його допомогою, як кажуть учені, можна визначити, коли і як утворилися деякі планети і чи відбувалася зміна їхніх орбіт, унаслідок чого вони стали ближче до зірки.

Як уже писав Фокус, на інших планетах все ще можуть жити динозаври і вчені з'ясували, як їх знайти. Дослідники кажуть, що є маркери, за якими можна знайти складне і велике позаземне життя.