Галактична загадка. Телескоп Вебба показав невідомі особливості центру Чумацького Шляху (фото)

Учені отримали нові дані про загадковий регіон, де з'являються нові зірки.

Related video

Завдяки тому, що космічний телескоп Вебба за допомогою своїх інфрачервоних приладів може зазирнути за завісу газу та пилу, які приховують центр Чумацького Шляху, вчені змогли виявити раніше невідомі особливості в цій ділянці космосу, пише CNN.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені з NASA представили новий знімок центру нашої галактики, який зробив космічний телескоп Вебба. Завдяки цьому знімку розкриваються деякі раніше невідомі деталі, які пов'язані з одним із регіонів появи нових зірок.

Важливо

Чумацький Шлях із симфонічним оркестром. Створено звуки центру галактики на основі даних NASA (відео)

Одна з найбільших загадок для астрономів — це регіон під назвою Стрілець C, що розташований на відстані 300 світлових років від надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики. Вчені досі не можуть зрозуміти, як у дуже екстремальному середовищі в центрі Чумацького Шляху відбувається формування нових зірок.

За словами вчених, до цього не було інфрачервоних даних про регіон Стрілець C з таким рівнем деталізації. Тому дуже багато особливостей у цій ділянці космосу астрономи виявили вперше. Так науковці зможуть вивчити процес появи нових зірки в настільки екстремальному середовищі.

На новому знімку телескопа Вебба зображено приблизно 500 тисяч зірок різного розміру та віку. Серед них є скупчення протозірок, тобто це щільна маса з газу та пилу, яка ще перебуває на стадії перетворення на повноцінну зірку. У центрі цього скупчення виявлено одну раніше невідому величезну протозірку. Її маса більш ніж у 30 разів перевищує масу нашого Сонця.

На новому знімку телескопа Вебба зображені приблизно 500 тисяч зірок різного розміру та віку Фото: NASA

За словами астрономів, новий знімок допоможе зрозуміти, скільки насправді формується нових зірок у центрі галактики та чи можуть тут з'являтися дуже масивні зірки, такі як у спіральних рукавах Чумацького Шляху. Масивні зірки виробляють важкі хімічні елементи у своїх ядрах, а тому їхнє вивчення дуже важливе для розуміння еволюції Всесвіту.

За словами вчених, хмара, з якої з'являються протозірки, настільки щільна, що світло зірок позаду неї не може досягти телескопа, через що вона здається менш переповненою зірками, хоча насправді це одна з найщільніших областей на новому знімку.

Також телескоп Вебба зафіксував викиди іонізованого водню, що оточують нижній край регіону появи нових зірок, показаний на зображенні блакитним кольором.

Астрономи все ще намагаються зрозуміти, що створило таку величезну кількість енергійного газу, яка перевершує те, що зазвичай виділяють молоді масивні зірки. Вчені також заінтриговані виявленими структурами, схожими на голки всередині іонізованого водню, які розташовані безладно.

Як уже писав Фокус, одні з найяскравіших зірок у нашій галактиці приховують сліди своїх убивств у всіх на виду. Вчені вважають, що зірки-вампіри в Чумацькому Шляху не зовсім такі, якими здаються.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дивний ланцюг із галактик, що тягнеться на відстані 13 млн світлових років і має ширину в 6 разів більшу, ніж Чумацький Шлях.