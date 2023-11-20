"Космічна лоза" завдовжки 13 млн світлових років: виявлено незвичайну мегаструктуру в космосі (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили дуже довгу структуру з 20 пов'язаних між собою галактик.

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Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, телескоп Вебб під час вивчення раннього Всесвіту виявив незвичайну структуру в космосі. Вона являє собою масивний ланцюг із 20 галактик. Це відкриття може допомогти астрономам зрозуміти, як формуються наймасивніші структури у Всесвіті, пише Live Science .

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Нову мегаструктуру вчені назвали "Космічна лоза", бо вона тягнеться через космос наче виноградна лоза. Астрономи вважають, що довжина цієї структури, що складається з 20 пов'язаних між собою галактик, становить приблизно 13 млн світлових років, а ширина — 650 тисяч світлових років. Це в 6,5 разів більше, ніж розмір Чумацького Шляху.

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Вчені спеціально шукали світло найвіддаленіших галактик, ґрунтуючи свій пошук на властивості світла, відомій як червоний зсув. Це означає, що чим далі розташована галактика від нас, тим більше довжини хвиль її світла зміщуються в червону частину електромагнітного спектра.

Як показало дослідження, усі 20 галактик у цій мегаструктурі мають червоне зміщення 3,44. Це означає, що світло, яке випромінюють ці галактики, подолало відстань від 11 до 12 млрд світлових років. Тобто воно подорожувало більшу частину життя Всесвіту, який з'явився 13,8 млрд років тому.

Нову космічну мегаструктуру вчені назвали "Космічна лоза", бо вона тягнеться через космос наче виноградна лоза. Астрономи вважають, що довжина цієї структури, що складається з 20 пов'язаних між собою галактик, становить приблизно 13 млн світлових років, а ширина — 650 тисяч світлових років. Фото: Live Science

За словами авторів дослідження, їх здивував величезний розмір "Космчієської лози", адже він набагато більший, ніж розмір інших груп галактик, виявлених у ранньому Всесвіті. Астрономи вважають, що ця мегаструктура має перетворитися на скупчення галактик, які являють собою наймасивніші структури у Всесвіті. Галактики в скупченнях утримує пов'язаними між собою сильна гравітація, а маса таких скупчень може бути більшою за масу Сонця в діапазоні від 100 млрд разів до кількох квадрильйонів разів.

Вчені вважають, що маса "Космічної лози" у 260 млрд разів більша за масу Сонця. Але зростання цієї структури триває. Хоча дві найбільші галактики в ній уже майже припинили набирати масу, тобто поява нових зірок у них майже зупинилася.

Але виникає питання: що завадило в такий ранній період існування Всесвіту рости цим галактикам? Річ у тім, як горять учені, що вони були здивовані побачити в ранньому Всесвіті величезні галактики, які майже вичерпали запас газу, необхідний для появи нових зірок.

Астрономи вважають, що такий стан речей може бути пов'язаний з тим, що величезні галактики у відносно недавньому минулому поглинули менші галактики. Таке поглинання призвело до появи бурхливого зореутворення, що й виснажило великі запаси газу.

Автори дослідження кажуть, що потрібні додаткові спостереження, щоб розкрити секрети, які приховує в собі нова мегаструктура з раннього Всесвіту.

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