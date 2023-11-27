Самые маленькие галактики имеют крупнейшие регионы производства новых звезд: в чем причина (фото)

Ученые считают, что в таких галактиках взрывается сверхновыми недостаточное количество звезд.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal, в самых маленьких галактиках обнаружены самые большие регионы интенсивного образования новых звезд. Ученые считают, что звезды в таких карликовых галактиках скорее превратиться в черные дыры в конце своей жизни, а не взорвутся сверхновыми. Таким образом эти взрывы не удаляют молекулярный газ, необходимый для появления звезд и в карликовых галактиках регионы звездообразования растут и создают больше звезд, пишет Space.

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В регионах звездообразования в карликовых галактиках появляются звезды с разной массой, но в основном маленькие звезды и всего несколько больших. Когда последние заканчивают свою жизнь, то они превращаются либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру звездной массы. Первый вариант предусматривает, что перед превращением в нейтронную звезду происходит взрыв сверхновой и огромное количество материала улетает в космос. При этом происходит процесс "загрязнения" космоса тяжелыми элементами, известными в астрономии как металлы.

Важно

В ранней Вселенной что-то произошло: в первых звездах обнаружен элемент, которого не должно быть

Эти металлы тяжелее гелия и водорода и каждый взрыв сверхновых позволяет наполнятся такими элементами каждое следующее поколение звезд. Чем больше металлов в составе звезды, тем выше ее металличность, а такие звезды с большей вероятностью взорвутся сверхновой и создадут нейтронную звезду. Когда происходит взрыв сверхновой, то появляется так называемый "ветер", который может убрать из галактики большую часть молекулярного газа, необходимого для создания новых звезд.

Туманность Тарантул Фото: NASA

Такие большие галактики, как наш Млечный Путь, создали за время своего существования большое количество металлов и бесчисленные поколения звезд. Но в карликовых галактиках наблюдается более примитивный химический состав. Если в регионах звезообразования меньше металлов, значит их звезды с большей вероятностью будут создавать черные дыры. Это значит, что такому региону нужно больше времени для того, чтобы наполниться металлами и создать звезды, которые взорвутся сверхновыми и удалят молекулярный газ в результате взрыва.

Ученые провели наблюдение за такими регионами звездообразования как Туманность Тарантул и туманность Маркарян 71. Первая находится в галактике Больше Магелланово Облака (160 тысяч световых лет от нас), а вторая – в галактике NGC 2366 (10 млн световых лет от нас). Ученые выяснили, что при низкой металличности в этих регионах происходит задержка в появлении сильных "ветров", удаляющих молекулярный газ, на 10 млн лет. Это приводит к тому, что в этих регионах появляется намного больше звезд, чем в более крупных галактиках.

Галактика NGC 2366 Фото: NASA

По словам ученых, результаты нового исследования также дают представление о том, как появлялись звезды в самых первых галактиках в ранней Вселенной. Эти галактики появились через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Первые галактики были небольшими, имело мало металлов, но в них происходило бурное образование новых звезд.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили второй по мощности космический луч, который достиг Земли. Откуда он прибыл пока неизвестно, но предполагается, что источник находится где-то в межгалактическом пространстве.