Мессия животного мира. В Индонезии родился детеныш одного из самых редких животных на Земле

Крохотный малыш дает надежду, что ученым все же удастся возродить популяцию животных, которая сегодня оказалась на грани вымирания.

В данный момент ученые по всему миру сосредоточены на амбициозных планах по переселению носорогов в Африку, а также использованию передовых технологий, возвращающих древние ДНК видов. Однако в заповеднике Индонезии произошло нечто естественное и удивительное — на свет появился детеныш одного из самых редких видов на планете, пишет IFLScience.

В заповеднике суматранских носорогов, которые являются одними из самых редких на Земле, национальном парке Уэй Камбас в Индонезии у опытной матери по имени Рату родился новый теленок. Отметим, что за все время пребывания в заповеднике 23-летняя самка суматранского носорога родила уже трех детенышей: первые два были рождены в 2012 и 2016 годах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам министра окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нубая Бакара, эта новость стала радостной не только для индонезийского народа, но и ученых по всему миру, так как последние годами пытаются возродить популяцию суматранских носорогов, которые сегодня находятся на грани вымирания. Власти Индонезии также заявили о намерении продолжать политику в отношении возобновления популяции, чтобы на свет появилось больше детенышей носорогов.

Отметим, что благодаря рождению малыша-носорога, количество животных этого вида, обитающих в заповеднике увеличилось до 9. По словам генерального директора отдела природных ресурсов и охраны экосистем Сатьявана Пудьятмоко, основная цель правительства и ученых состоит в том, чтобы производить детенышей суматранских носорогов для поддержания выживания вида.

Ученые и местные власти также надеются, что в будущем детеныши суматранских носорогов, полученные в результате разведения в заповеднике, могут быть выпущены обратно в естественную среду обитания.

Суматранские носороги находятся на грани исчезновения, а потому живут лишь разрозненными небольшими группами в лесах индонезийских островов, хотя раньше ареал их обитания простирался до Южного Китая, Таиланда и Камбоджи. Данные свидетельствуют о том, что сегодня на Земле осталось всего около 30 половозрелых особей этого вида носорогов, причем популяция сократилась на рекордные 80% лишь за последние 30 лет.

Ученые отмечают, основными угрозами для суматранских носорогов сегодня являются многочисленность населения, антропогенное вмешательство и браконьерство.

Ранее Фокус писал о том, что за последнее столетие рога носорогов значительно уменьшились.