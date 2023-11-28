Гибель Солнечной системы: что будет с Землей, когда звезда-бродяга подлетит близко к Солнцу

Новое исследование показывает, что произойдет с планетами нашей звездной системы, если произойдет подобное катастрофическое событие.

Все звезды связаны гравитацией с центром своих галактик и двигаются по определенной орбите вокруг него. Но иногда эта гравитационная связь нарушается, например, если какая-то звезда слишком близко подлетит к сверхмассивной черной дыре в центре галактики. После этого гравитация черной дыры может отправить эту звезды блуждать по космосу. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показывает, что случится с Землей и другими планетами Солнечной системы, когда такая звезда-бродяга подлетит слишком близко к Солнцу, пишет ScienceAlert.

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Через более чем 4 млрд лет своего существования наша Солнечная система представляет собой стабильную конструкцию, где все планеты гравитационно связаны с Солнцем. Но, если блуждающая звезда подлетит слишком близко к нашему светилу, то такие гравитационные связи могут быть нарушены.

Авторы нового исследования создали моделирование того, что произойдет, если звезда-изгой подлетит к Солнцу на расстояние меньше, чем 100 астрономических единиц (это 15 млрд км). Для сравнения самая далекая планета от Солнца, Нептун, находится на расстоянии 30 астрономических единиц от нашей звезды. Вероятность того, что блуждающая звезда подлетит так близко к нашей Солнечной системе составляет примерно 1%, а значит, что эту возможность не стоит отбрасывать.

Через более чем 4 млрд лет своего существования наша Солнечная система представляет собой стабильную конструкцию, где все планеты гравитационно связаны с Солнцем Фото: NASA

Большинство блуждающих звезд, которые еще называют межгалактическими звездами, никогда не приблизятся к Солнцу слишком близко. Но известны несколько сотен подобных звезд, которые теоретически в будущем могут это сделать.

Как показывает моделирование, если блуждающая звезда приблизится к Солнцу менее, чем на 100 астрономических единиц, все же остается теоретическая возможность, что все планеты Солнечной системы смогут выжить и не будут уничтожены. И все же некоторые варианты моделирования показали, что существует вероятность в 5%, что все планеты Солнечной системы все же могут улететь из нее в результате влияния другой звезды. Также существуют сценарии, что Меркурий столкнется с Солнцем, Земля столкнется с Венерой, а улетят в глубокий космос только Уран и Нептун.

Большинство блуждающих звезд, которые еще называют межгалактическими звездами, никогда не приблизятся к Солнцу слишком близко. Но известны несколько сотен подобных звезд, которые теоретически в будущем могут это сделать Фото: space.com

Большинство вариантов моделирования, как уже было сказано выше, показало, что все планеты Солнечной системы не уничтожит катастрофическое приближение звезды-бродяги, но выживание может означать разные вещи. То есть, хотя все планеты останутся связанными гравитацией с Солнцем, их орбиты будут сильно нарушены. То есть эти планеты будут вращаться вокруг нашей звезды совсем на других расстояниях. Для Земли это будет означать смерть всего живого на ней.

Существуют сценарии, что Меркурий столкнется с Солнцем, Земля столкнется с Венерой, а улетят в глубокий космос только Уран и Нептун Фото: wikipedia

Например, исследование показывает, что Земля может улететь в Облако Оорта, то есть очень далекого участка космоса, который окружает нашу Солнечную систему и находится в десятках тысяч астрономических единиц от нашей звезды. Ученые считают, что в таком случае Земля как планета долго не сможет существовать.

Еще одно моделирование, которое создали ученые, показало, что приближение блуждающей звезды приведет к почти полному уничтожению Солнечной системы. Все планеты, кроме Юпитера, столкнутся с Солнцем и исчезнут.

Также существует сценарий, когда Земля может улететь в глубокий космос и будет существовать в качестве планеты-бродяги, блуждая по галактике, пока в течение миллиона лет не превратится в полностью ледяной объект. Но ест вариант, что Землю притянет к себе гравитация пролетающей мимо звезды, но непонятно будет ли планета в этом случае все еще пригодна для жизни.

Авторы исследования все склоняются к варианту развития событий, когда все планеты Солнечной системы выживут, но их орбиты сильно изменяться. Даже если блуждающая звезда подлетит близко к Солнцу, то это произойдет через миллионы лет, говорят ученые. Поэтому опасаться такого сценария не стоит.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, какая планета сейчас считается самой большой в нашей галактике, среди всех известных экзопланет.