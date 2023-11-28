Противоречивое открытие: доисторические отпечатки рук в Тибете могут быть не самым древним искусством

Высоко на Тибетском плато пара доисторических детей-гоминидов создала древнейший в мире наскальный рисунок, когда около 200 000 лет назад намеренно оставила отпечатки своих рук и ног на мягкой известняковой стене. По крайней мере, до сих пор существовала такая теория.

Впервые об изображении древнего ребенка-художника в Гималаях заговорили в 2002 году, когда исследователи обнаружили группу отпечатков неподалеку от горячих источников в Тибете. Отбитые на известняке под названием травертин до того, как он затвердел, 18 отпечатков. Ученые обнаружили, что им примерно 20 000 лет с помощью термолюминесцентного анализа, пишет IFLScience.

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Позже, в 2018 году, на том же месте нашли еще несколько отпечатков, и исследователи применили другой метод датировки, который называется уран-ториевый. Их выводы, опубликованные через три года, свидетельствуют о том, что эти рисунки сделали между 169 000 и 226 000 лет назад в период среднего плейстоцена. Это открытие признано самым древним таким рисунком в мире, поскольку оно на 185 000 лет превосходит аналогичные отпечатки рук и ног, найденные в Индонезии и Испании.

Однако недавнее исследование поставило под сомнение эти выводы. Новый анализ ставит под сомнение точность уран-ториевого датирования, известного тем, что часто дает значительно более высокие оценки возраста, чем другие методы датирования, такие как радиоуглеродное.

Он также показывает, что на открытую травертиновую стену могла повлиять дождевая вода, изменив оценочный возраст. Первые исследователи не смогли проанализировать более глубокие слои породы, которые могли бы предоставить более точный возраст.

Более того, несмотря на вероятную разницу в возрасте между двумя местами отпечатков, они выглядят удивительно похожими как по содержанию, так и по сохранности. Это противоречие вызывает беспокойство, особенно учитывая то, что травертин имеет свойство разрушаться со временем из-за выветривания.

Наиболее убедительные доказательства против первоначальной теории появились с открытием иероглифов тибетской письменности, высеченных на той самой известняковой плите. Эта система письма, которая, как полагают, возникла около 1300 лет назад, предполагает, что надписи сделали непосредственно перед застыванием известняка. Следовательно, отпечатки, оставленные детьми, должны быть моложе этого периода, что ставит под сомнение представление о 200-тысячелетнем возрасте произведения искусства.

Отсутствие археологических доказательств, подтверждающих проживание людей на Тибетском плато 200 000 лет назад, еще больше ослабляет первоначальные утверждения. Суровые высокогорные условия, вероятно, сделали бы регион непригодным для жизни в то время. Авторы недавнего исследования предполагают, что отпечатки и тибетские надписи сделали одновременно, не ранее 1300 лет назад, когда известняк был еще мягким.

По сути, это недавнее исследование предполагает, что отпечатки рук и ног в Тибете могут быть не такими древними, как считалось ранее, и, вероятно, датируются лишь около 1 300 лет назад. Оно ставит под сомнение представление о доисторических детях, которые создавали наскальные рисунки, призывая к переоценке нашего понимания древнего человеческого присутствия в этом регионе.

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