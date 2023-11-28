Нечто горячее в Тихом океане заставляет Эль-Ниньо сходить с ума: чем это обернется

Ученые обнаружили загадочную теплую "каплю горячей воды", влияющую на океанское явление и меняющую климат Земли.

В 2023 году в Тихом океане господствует Эль-Ниньо — океанское явление, приносящего более теплый климат. Ученым уже известно, в данный момент Эль-Ниньо находится в самом разгаре и, вероятно, достигнет своего пика уже к концу текущего года. Однако ученые обнаружили и нечто необычное — огромная капля горячей воды в Тихом океане, происхождение которой до сих пор остается неизвестным, пишет Live Science.

Наблюдая за Эль-Ниньо в этом году ученые заметили, что его поведение и погодные условия, которые он несет напрямую зависят от необычно теплой капли воды, обнаруженной в западной части Тихого океана. Исследователи заметили, что появление загадочной капли воды в Тихом океане каким-то странным образом влияет на поведение "неожиданно сильного" океанского явления в этом году.

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По словам профессора атмосферных наук в Университете Олбани Пола Раунди, как правило, господство Эль-Ниньо вызывает потепление в восточной части Тихого океана, что формирует атмосферные и погодные условия в Северной Америке и в мире в целом.

По словам метеоролога из консалтинговой компании по прогнозированию погоды Atmopher G2 Тодда Кроуфорда, само о себе явление Эль-Ниньо в этом году не стало сюрпризом, однако его поведение поставило исследователей в тупик. Дело в том, что поведение явления сегодня попросту не похоже ни на одно другое сильное Эль-Ниньо.

В обычные годы Эль-Ниньо нагревает воды в восточной части Тихого океана, которые затем нагревают воздух и заставляют его подниматься. Однако ученые заметили, что сегодня этого не происходит, вместо этого воздух поднимается в западной части Тихого океана. Ученые опасаются, что часть этого теплого воздуха моет перемещаться на восток и подавлять восходящее движение, которое наблюдалось в другие годы Эль-Ниньо.

Воздух, который поднимается, создает условия низкого давления, связанные с ливнями и грозами. В результате ученые обнаружили, что горячая капля в Тихом океане буквально вызывает большее количество тропических дождей и снижает интенсивность осадков на востоке.

По мнению Кроуфорда, ожидается, что в этом году Эль-Ниньо будет вести себя аномально из-за последствий редкого "тройного провала" противоположного явления — Ла-Нинья (холодный аналог Эль-Ниньо). Кроме того высокая температура океана также может быть вызвана антропогенным изменением климата Земли.

По словам Раунди, несмотря на то, что точная причина возникновения горячей капли в океане все еще неизвестна, ее влияние на Эль-Ниньо, похоже, идет на убыль, а потому ученые ожидают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Ранее Фокус писал о том, что какой будет зима 2023: ученые считают, многое зависит от Эль-Ниньо, господствующего в Тихом океане.