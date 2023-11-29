Земля уйдет под воду: нечто в Антарктиде заставляет ледник выбрасывать в океан миллиарды тонн льда

Исследователи опасаются, что скорость, с которой тает глыба льда, может привести к страшным последствиям уже в этом столетии.

Ученые десятилетиями предупреждали о климатическом кризисе, с которым человечество столкнется совсем скоро. Теперь исследователи считают, что он уже здесь, а Земля перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения", пишет Daily Mail.

Одним из самых страшных последствий глобального потепления является повышение уровня моря, которое может погрузить под воду сотни прибрежных городов по всему земному шару уже в этом столетии. В то же время основной причиной повышения уровня моря сегодня является таяние ледников — медленно движущихся глыб льда, в основном встречающихся на полюсах нашей планеты.

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В новом исследовании ученые обнаружили, что рекордное повышение уровня моря может быть ближе, чем считалось ранее: ледник в Западной Антарктике теряет массу на угрожающем уровне, а его лед стекает в море. В новом исследовании команда из Университета Лидса сосредоточилась на изучении ледников в Антарктике. Ученые обнаружили, что ледник Кадмана ежегодно выбрасывает в океан невероятные 2,16 миллиарда тонн льда — во всем виновато изменение климата. Из-за этого толщина ледника неуклонно уменьшается со скоростью 20 метров в год, для сравнения, это соответствует пятиэтажному зданию.

Теперь гляциологи предупреждают, что даже, казалось бы, стабильные ледники Антарктики могут чрезвычайно быстро измениться и потерять огромное количество льда всего за несколько лет. Если это произойдет, увы, сотни прибрежных городов попросту уйдут под воду уже в этом столетии. По словам автора исследования Бенджамина Уоллиса, скорость, с которой разрушается ледник Кадмана, выглядит весьма устрашающей. По сути, всего за несколько лет этот некогда стабильный ледник в Западной Антарктиде превратился в ледник, который внезапно быстро разрушается и теряет значительное количество льда.

Ледник Кадмана: изображение слева было сделано в феврале 2017 года; правое изображение было сделано ранее в этом месяце Фото: Nature Communications

По словам ученых, ледники представляют собой медленно движущиеся реки льда — несмотря на то, что они твердые, в действительности они текут как реки. Известно, что ледниковый лед постоянно находится в движении, но оно слишком медленное, чтобы мы могли заметить его невооруженным глазом. Вместо этого ученые используют камеры замедленной съемки, чтобы запечатлеть движение ледникового льда и рассчитать его скорость.

В новом исследовании ученые вместе с коллегами из Британской антарктической службы использовали спутники для отслеживания ледника Кадмана. Команда обнаружила, что в период с ноября 2018 года по май 2021 года ледник отступил на 8 километров, поскольку шельфовый ледник в конце ледника рухнул. Ученые полагают, что шельфовый ледник в данном случае мог действовать как опора, замедляющая движение ледника к морю, однако его обрушение привело к ускорению потери льда.

Результаты также свидетельствуют, что за этот период скорость движения ледника Кадмана увеличилась вдвое, увеличив количество льда, который он выбрасывает в море в виде айсбергов. Более того, в 2018-2019 годах ледник настолько истончал, что буквально "отклеился" от дна и начал дрейфовать.

Предположительно, причиной столь сильного истончения в эти годы стали необычно высокие температуры воды вокруг западной части Антарктического полуострова. В то же время любопытным остается то, что соседние ледники, такие как Фанк и Левер, все это время остаются относительно стабильными и ученые до сих пор не знают почему.

Существует предположение, что ответ кроется в подводных скальных структурах, так называемых хребтах, которые находятся на глубине около 200-230 метров под водой. Команда предполагает, что эти хребты, похоже, действуют как защитный барьер, отводя каналы более теплой воды от ледников Фанк и Левер.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найдена древняя система рек и холмов: вскоре они могут показаться вновь.