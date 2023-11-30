Красиво горит. Российский космический корабль сгорел в атмосфере Земли: кое-что упало вниз (фото)

Астронавты на борту Международной космической станции стали свидетелями удивительного и в то же время редкого атмосферного "фейерверка".

В среду, 29 ноября, от Международной космической станции (МКС) отсоединился российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-23". На его борту находился мусор, который нужно было уничтожить. В частности, в качестве груза на корабле находилось ненужно оборудование и бытовые отходы, а также все остальное, от чего решили избавиться астронавты. За тем, как космический грузовой корабль сгорает в атмосфере Земли, наблюдали члены экипажа МКС, которые сделали уникальные фотографии редкого атмосферного "фейерверка", пишет Space.

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Через 4 часа после того, как корабль "Прогресс МС-23" покинул МКС, астронавт NASA Жасмин Могбели смогла наблюдать за падением "грузовика" в атмосферу Земли. При этом она сделала уникальные фотографии того, как этот корабль сгорает в атмосфере нашей планеты.

Астронавты на борту Международной космической станции стали свидетелями удивительного и в то же время редкого атмосферного "фейерверка" Фото: NASA

По словам Могбели, она думала, что этот процесс будет длиться намного дольше, но корабль сгорел в течение 2-3 минут. При этом астронавт сравнила происходящее фейерверком, особенно когда "Прогресс МС-23" развалился на части. Большая часть грузового космического корабля и его груза, сгорела высоко над поверхностью Земли, но некоторые обломки все же упали в Тихий океан.

По словам Могбели, она думала, что этот процесс будет длиться намного дольше, но корабль сгорел в течение 2-3 минут Фото: NASA

На самом деле отправка грузовых космических кораблей на "огненную смерть" с МКС в атмосферу Земли, является стандартной практикой. Два вида грузовых кораблей из трех, которые доставляют на МКС оборудование и припасы, то есть российский "Прогресс" и американский Cygnus, обычно уничтожают именно таким способом. Это происходит после того, как они выполнили свою миссию и нужно освободить стыковочные порты на МКС для новых кораблей.

На самом деле отправка грузовых космических кораблей на "огненную смерть" с МКС в атмосферу Земли, является стандартной практикой Фото: NASA

Но есть еще один тип грузовых космических кораблей, который занимается доставкой всего необходимого на МКС – это Dragon от компании SpaceX. Но в отличие от своих грузовых собратьев, этот корабль может вернуться обратно на Землю и его можно использовать еще раз для новой миссии.

Два вида грузовых кораблей из трех, которые доставляют на МКС оборудование и припасы, то есть российский "Прогресс" и американский Cygnus, обычно уничтожают именно таким способом Фото: NASA

В пятницу, 1 декабря, с космодрома Байконур в Казахстане в космос будет запущен новый грузовой корабль "Прогресс", который доставит на МКС 3 тонны еды, топлива и других припасов для астронавтов, которые в настоящее время находятся на борту космической станции. Этот корабль должен совершить стыковку с МКС в воскресенье, 3 декабря.

Фокус уже писал о том, что через чуть более, чем 7 лет, МКС должна прекратить свое существование. При этом NASA планирует уничтожить космическую станцию без помощи российских кораблей, которые все еще играют важную роль на МКС. Но стоимость осуществления данного проекта просто впечатляюще огромная.

Также Фокус писал о том, что китайский марсоход нашел на Марсе непонятные геометрические формы, которые спрятаны под поверхностью планеты. Марсоход "Чжуронг" имел специальный георадар, который позволил ему найти необычные многоугольники.