Черное чудище без головы и мозга, но с 5 руками способно чрезвычайно быстро учиться: как так (видео)

Новое исследование показывает, что для обучения порой вовсе не обязательно обладать большим мозгом, да и головой в принципе.

Наша планета стала домом для множества разнообразных животных, причем большая часть чудаков скрываются под толщей воды, которая покрывает большую часть нашей планеты. На Земле обитают животные с большим мозгом, большими головами, а некоторые и вовсе состоят из одних только голов, однако ученые обнаружили пятирукий комок нервов, который их весьма удивил, пишет IFLScience.

Речь идет о черной хрупкой морской звезде, которая несмотря на отсутствие головы и мозга, оказалась чрезвычайно успешной в обучении. Речь идет о классическом обусловливании — тип обучения, во время которого формируются ассоциации между различными стимулами.

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Может показаться, что люди выше таких вещей, однако сомнительные с этической точки зрения эксперименты в начале 20-го века показали, что люди способны быть абсолютно классически обусловлены. Например, достаточно звука или жужжания телефона, чтобы вы инстинктивно потянулись проверять свой гаджет, потому что научились ассоциировать этот звук с новым сообщением.

В новом исследовании ученые пытались понять, способны ли иглокожие, в том числе морские звезды, ежи и огурцы учиться посредством этого процесса. Несколько из экспериментов были проведены на 16 черных хрупких звездах (Ophiocoma echinata): их поместили в отдельные резервуары, оснащенные камерами и записывали поведение морских животных в течение 10 месяцев.

Половина звезд прошла этап обучения, когда свет приглушался на 30 минут, когда им давали любимое лакомство — креветки. Вторая группа морских звезд также получала креветки и им также приглушали свет на 30 минут, однако эти события не были связаны.

Спустя некоторое время ученые заметили, что морские звезды в обучаемой группе начали выбираться из своих укрытий, как только свет гас. Простыми словами, они научились ассоциировать получение еды с темнотой. К слову, ученые также заметили, что морские звезды продолжали демонстрировать то же поведение, даже спустя 13 дней перерыва.

По словам ведущего автора исследования Джулии Нотар, данные результаты означают, что эти существа без мозга и головы в действительности сложнее, чем мы думали — они способны выжидать хищников и предвидеть еду, а не просто фильтруют морское дно.

В то же время ученые до сих пор не знают, как черным хрупким морским звездам удается учиться, даже не имея головы и мозга, однако ученые надеются узнать это в следующих исследованиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, где на самом деле у морской звезды голова.