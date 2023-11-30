Впервые обнаружен образующий планеты диск за пределами Млечного Пути: почему это важно (фото)

Аккреционный диск сформировался вокруг звезды в соседней галактике.

Астрономы впервые обнаружили вращающийся вокруг молодой звезды диск из газа и пыли, который находится за пределами Млечного Пути. Звезда под названием HH 1177 находится в галактике Большое Магелланово Облако, которая является спутником нашей галактики и расположена на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас. В таких аккреционных дисках со временем формируются планеты, хотя они также важны для дальнейшей эволюции молодых звезд. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, такой объект был обнаружен напрямую вне нашей галактики с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, пишет Space.

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Молодая звезда HH 1177 окружена массивным облаком из газа и пыли, из которого она берет материал для своего дальнейшего роста. Данный аккреционный диск идентичен подобным объектам, обнаруженным в нашей галактике. Это значит, что звезды и планеты в других галактиках формируются так же, как и в Млечном Пути. По словам ученых, аккреционные диски вокруг звезд играют важнейшую роль в формировании, как самих звезд, так и будущих планет. И это первое доказательство того, что такой объект существует в другой галактике.

Астрономы впервые обнаружили вращающийся вокруг молодой звезды диск из газа и пыли, который находится за пределами Млечного Пути. Иллюстрация Фото: ESO

Такие вращающиеся структуры формируются вокруг молодых звезд, которые только недавно появились из газового облака, и все еще продолжают процесс формирования. Звезды постепенно забирают часть материала из этого диска, а остальная часть может стать основой для формирования планет.

Чтобы подтвердить наличие аккреционного диска, ученые измерили скорость движения газа вокруг молодой звезды. Рядом со звездой газ движется быстрее, чем на окраине диска и именно это изменение скорости является доказательством того, что это аккреционный диск.

Изображение аккреционного диска вокург звезды HH 1177 Фото: ESO

Аккреционные диски вокруг звезд, из которых в конечном итоге возникают планеты, обнаружить очень трудно, даже в пределах нашей галактики. Это связано с тем, что молодые звезды все еще окружены плотной пеленой газа и пыли облака, из которого они родились.

акие вращающиеся структуры формируются вокруг молодых звезд, которые только недавно появились из газового облака, и все еще продолжают процесс формирования Фото: ESO

Но в галактике Большое Магелланово Облако материал, из которого рождаются новые звезды, отличается от такого же в Млечном Пути. Здесь вещество, из которого рождаются звезды менее наполнено пылью. Поэтому звезда HH 1177 и ее окрестности стали хорошо видны астрономам.

Такой же аккреционный диск примерно 4,5 млрд лет назад окружал и наше Солнце. Впоследствии именно из этого материала появились все планеты Солнечной системы, а также другие известные объекты.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили уникальную звездную систему, где 6 планет вращаются особым способом. Эта система была создана не так, как наша Солнечная система и сохранились в нетронутом виде через миллиард лет.

Также Фокус писал о том, как была создана наиболее пугающая космическая фотография. Дело в том, что астронавт, попавший в кадр, впервые вышел в открытый космос без страховочного троса.

Еще Фокус писал о новом открытии, которое сделали ученые на Марсе. Благодаря данным китайского марсохода, они обнаружили здесь ранее неизвестные многоугольные образования под поверхностью планеты.