Всего 16 масс Солнца: астрономы обнаружили самую тусклую галактику-спутник Млечного Пути

Новая карликовая галактика находится на расстоянии 52 тысячи световых лет от центра Млечного Пути.

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Международная группа астрономов представила результаты наблюдения за космосом на сервере препринтов arXiv. Согласно исследованию, им удалось обнаружить самую тусклую галактику-спутник Млечного Пути. Эта небольшая галактика имеет самую маленькую яркость среди всех известных галактик-спутников Млечного Пути, пишите Phys.

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Сейчас астрономам известно, что вокруг нашей родной галактики вращаются десятки карликовых галактик и звездных скоплений, которые связаны гравитацией с Млечным Путем. Хотя многие подробные астрономические объекты уже обнаружены, все же считается, что самые тусклые галактики, в которых очень мало звезд, все еще ждут своего открытия. Хотя они и находятся в относительной близости к Млечному Пути.

Важно

Здесь не видно звезд. Астрономы обнаружили новую почти темную галактику (фото)

Авторы нового исследования занимались поиском новых галактик в Местной группе галактик, куда входит и Млечный Путь с помощью наземных телескопов CFHT и Pan-STARRS. Также целью этого наблюдения было изучение структуры нашей галактики.

В результате нового наблюдения за космосом астрономы обнаружили совершенно новую галактику, которая является спутником Млечного Пути, о которой ранее ничего не было известно. Она получила название UMa3/U1 и представляет собой самую тусклую галактику из всех известных спутников Млечного Пути.

В результате нового наблюдения за космосом астрономы обнаружили совершенно новую галактику, которая является спутником Млечного Пути, о которой ранее ничего не было известно. Она получила название UMa3/U1 и представляет собой самую тусклую галактику из всех известных спутников Млечного Пути (на изображении) Фото: ESA

Изначально этот объект приняли за очень компактное звездное скопление, но последующие наблюдения за движением звезд подтвердили, что эта цельная система является карликовой галактикой очень маленького размера.

Если до этого звание самого тусклого спутника Млечного пути принадлежало звездному скоплению под названием Кim 3, то теперь же рекордсменом по самой низкой яркости является галактика UMa3/U1 с видимой звездной величиной +2,2.

По словам ученых, диаметр этой карликовой галактики составляет всего 20 световых лет и в ней находится примерно 50-60 звезд. При этом общая масса галактики превышает массу Солнца всего в 16 раз. Как показывает исследование, UMa3/U1 находится на расстоянии примерно в 52 100 световых лет от центра Млечного Пути. При этом ученые считают, что данная галактика существует уже 11 млрд лет, но ее звезды в своем составе имеют очень мало тяжелых металлов, то есть химических элементов, которые имеют большую массу, чем водород и гелий.

Пока что ученые не знают, как появилась эта галактика и каким образом она стала спутником Млечного Пути, но последующие наблюдения должны рассказать об этом.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что будет с Землей, когда звезда-бродяга подлетит близко к Солнцу. Новое исследование показывает, что произойдет с планетами нашей звездной системы, если произойдет подобное катастрофическое событие.

Также новое исследование показывает, что таинственные вспышки излучения исходят от самых экстремальных звезд во Вселенной. Это исследование усиливает гипотезу о том, что существует связь между быстрыми радиовсплесками и одним из типов нейтронных звезд, как уже писал Фокус.