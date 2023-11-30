Новый снимок телескопа Уэбб выглядит как произведение искусства: что там на самом деле (фото)

На новом изображении можно увидеть детали одного из самых красочных объектов во Вселенной.

Новая фотография, которую сделал космический телескоп Уэбб, действительно впечатляет, ведь она выглядит как произведение искусства. Но научная ценность этого снимка состоит в том, что ученые получили важные данные об объекте Хербига-Аро 797 или HH 797. Такие объекты представляют собой туманности, которые сформированы струями плазмы, исходящими от протозвезд (звезды, которые недавно появились и еще не стали обычными звездами). Когда струи плазмы врезаются на огромной скорости в окружающие протозвезду газ и пыль, создаются ударные волны, которые и формируют туманность, пишет IFLScience.

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Объект HH 797, внутри которого находится протозвезда, находится в нижней части снимка, и расположен он недалеко от молодого рассеянного звездного скопления IC 348. Ученые считают, что яркие объекты в верхней части изображения содержат еще две протозвезды.

Из-за того, что вещество с протозвезды вступает во взаимодействие с окружающим газом, оно начинает красочно сиять из-за ударов и получается такой прекрасный вид. В частности, инфракрасный свет излучают молекулы водорода и окиси углерода.

Как видно на снимке, объект HH 797 разделен на две части, ведь из протозвезды вырывается две струи плазмы. Но левая часть туманности кажется длиннее правой. Но лишь оптический эффект, ведь левая часть направлена в сторону Земли, а правая — от нашей планеты.

Объект Хербига-Аро 797 Фото: NASA

Ученые смогли выяснить это путем измерения того, как скорость выпускаемых протозвездой струй меняет излучаемый свет. Точно так же, как меняется мощность звука сирены машины скорой помощи, если она приближается или удаляется, также меняется и свет. Струя, которая направлена к Земле излучает свет в синей части электромагнитного спектра, а улетающая вдаль струя – в более красной части спектра. Это называется синее и красное смещение.

Но астрономы обнаружили разное синее и красное смещение в каждой из струй. Сначала астрономы считали, что один из потоков плазмы вращаются, но оказалось, что он на самом деле состоит из двух частей и это вызвано тем, что объект HH 797 создан не одной, а двумя протозвездами. То есть здесь мы имеем дело с зарождающейся двойной звездной системой.

Механизм образования струй точно не изучен. Астрономы полагают, что они возникают в результате взаимодействия между частью плотного вещества, окружающего протозвезду, и ее сильным магнитным полем. Когда материал накапливается на звезде, часть его выбрасывается вдоль оси вращения в виде двух тонких струй. По мере того, как они сталкиваются со все большим количеством окружающего газа, они распространяются дальше в космос и создают объекты Хербига-Аро.

Как уже писал Фокус, впервые обнаружен образующий планеты диск за пределами Млечного Пути. Аккреционный диск сформировался вокруг звезды в соседней галактике. Из таких дисков, которым также было окружено Солнце, рождаются планеты. Самое интересное, что этот диск идентичен таким же, которые найдены в нашей галактике. Ученые считают, что это доказывает, что процесс формирования звезд и планет вне Млечного Пути такой же.