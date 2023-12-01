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Милые охотники. Ученые обнаружили, что дельфины странным образом используют ямочки на щечках (фото)

Тая Китова
Дельфины используют ямочки на щечках для поиска еды

Исследователи считают, что афалины используют их, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и добывать пищу.

Дельфины-афалины — очень умные и социальные животные. За последние десятилетия ученые провели множество исследований, чтобы узнать о них больше, но животным все равно удается удивить ученых. В новом исследовании ученые обнаружили, что афалины могут использовать ямки на лице для воспроизведения электрических полей, пишет Forbes.

Группа исследователей из Университета Ростока в Германии обнаружила, что изначально афалины рождаются с усами вдоль морды, похожими на тюленьи. Вскоре после рождения млекопитающие теряют усы, однако на их лицах остаются ямочки, известные как вибриссальные ямки.

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В ходе исследования ученые провели эксперимент, в котором приняла участие пара дельфинов — Донна и Долли. В ходе исследования ученые положили челюсти дельфинов на погруженный в воду металлический стержень с электрическим полем, постепенно уменьшающимся с 500 микровольт-сантиметров до 2 микровольт-сантиметров.

Результаты исследования показали, что оба дельфина были одинаково чувствительны к самому сильному электрическому полю, но лишь Донна смогла обнаружить электрические поля на более низкой частоте.

Дельфин кладет голову на стойку, чтобы обнаружить электрический ток
Фото: Tim Hüttner

Далее ученые провели еще один эксперимент. Известно, что пульсация жабр рыб вызывает колебания электрических полей. В результате ученые имитировали эту пульсацию в другом эксперименте:закопали вибрирующий металлический стержень. Исследователи обнаружили, что оба дельфина смогли ощутить пульсирующее электрическое поле, однако постоянное электрическое поле они все же ощущали лучше.

Этот навык известен в науке как электрорецепция или электролокация. Ученые считают, что афалины могут использовать ее для охоты за глубоко зарытой добычей, а также определения изменений в магнитном поле Земли. Фактически ученые пришли к выводу, что ямочки на щечках позволяют дельфинам лучше ориентироваться в пространстве.

Пустые поры вибриссальных крипт взрослой афалины
Фото: Czech-Damal

По словам автора исследования Гвидо Деннхарта, чувствительность дельфинов к слабым полям помогает им искать добычу, спрятанную в отложениях, даже если она находится под двумя сантиметрами слоя песка на морском дне.

Отметим, что все животные на Земле генерируют слабые электрические поля благодаря своим нервам и мышцам, однако далеко не все способны их обнаружить.

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