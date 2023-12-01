Милые охотники. Ученые обнаружили, что дельфины странным образом используют ямочки на щечках (фото)

Исследователи считают, что афалины используют их, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и добывать пищу.

Дельфины-афалины — очень умные и социальные животные. За последние десятилетия ученые провели множество исследований, чтобы узнать о них больше, но животным все равно удается удивить ученых. В новом исследовании ученые обнаружили, что афалины могут использовать ямки на лице для воспроизведения электрических полей, пишет Forbes.

Группа исследователей из Университета Ростока в Германии обнаружила, что изначально афалины рождаются с усами вдоль морды, похожими на тюленьи. Вскоре после рождения млекопитающие теряют усы, однако на их лицах остаются ямочки, известные как вибриссальные ямки.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые провели эксперимент, в котором приняла участие пара дельфинов — Донна и Долли. В ходе исследования ученые положили челюсти дельфинов на погруженный в воду металлический стержень с электрическим полем, постепенно уменьшающимся с 500 микровольт-сантиметров до 2 микровольт-сантиметров.

Результаты исследования показали, что оба дельфина были одинаково чувствительны к самому сильному электрическому полю, но лишь Донна смогла обнаружить электрические поля на более низкой частоте.

Дельфин кладет голову на стойку, чтобы обнаружить электрический ток Фото: Tim Hüttner

Далее ученые провели еще один эксперимент. Известно, что пульсация жабр рыб вызывает колебания электрических полей. В результате ученые имитировали эту пульсацию в другом эксперименте:закопали вибрирующий металлический стержень. Исследователи обнаружили, что оба дельфина смогли ощутить пульсирующее электрическое поле, однако постоянное электрическое поле они все же ощущали лучше.

Этот навык известен в науке как электрорецепция или электролокация. Ученые считают, что афалины могут использовать ее для охоты за глубоко зарытой добычей, а также определения изменений в магнитном поле Земли. Фактически ученые пришли к выводу, что ямочки на щечках позволяют дельфинам лучше ориентироваться в пространстве.

Пустые поры вибриссальных крипт взрослой афалины Фото: Czech-Damal

По словам автора исследования Гвидо Деннхарта, чувствительность дельфинов к слабым полям помогает им искать добычу, спрятанную в отложениях, даже если она находится под двумя сантиметрами слоя песка на морском дне.

Отметим, что все животные на Земле генерируют слабые электрические поля благодаря своим нервам и мышцам, однако далеко не все способны их обнаружить.

Ранее Фокус писал о пушистых дельфинах и людях: ученые разгадали, как и когда мы утратили свой мех