Микроскопическая бригада врачей. Ученые создали крошечных роботов, восстанавливающих нейроны

В новом исследовании ученые использовали клетки нашего организма для создания эффективных, простых в производстве и безопасных роботов, способных выполнять множество лечебных задач.

Совершив невероятный скачок в медицинской науке, исследователи создали крошечных роботов, размером не больше пылинки, используя клетки из дыхательных путей человека. Эти "антроботы", как их называют — не научная фантастика, а настоящий прорыв в регенеративной медицине. Они похожи на микроскопических помощников, предназначенных для лечения поврежденных нейронов — нервных клеток в нашем теле, пишет New Atlas.

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Команда из Университета Тафтса и Гарвардского института Уисса не использовала никаких причудливых генетических модификаций. Вместо этого они взяли страницу из книги природы. Они взяли клетки трахеи, что выстилают наши дыхательные трубки, и перепрограммировали их в этих крошечных ботов. Представьте себе, что вы берете разнообразные кирпичи и камни и строите из них разнообразные конструкции — именно так исследователи поступили с этими клетками.

Некоторые из антроботов имеют сферическую форму и жужжат на своей поверхности крошечными волосовидными структурами, называемыми ресничками, а другие напоминают миниатюрные футбольные мячи. Эти реснички — секрет их движения, позволяющий им извиваться и петлять. В лабораторных условиях эти боты могут жить до 60 дней, что является значительным сроком для таких крошечных структур.

И вот что примечательно: когда этих роботов ввели в поврежденный участок нейронов, выращенных в лаборатории, произошло нечто удивительное. Они не просто сидели на месте, они перемещались по поверхности и стимулировали рост нейронов, эффективно заживляя "рану". В местах, где не было этих ботов, нейроны не восстанавливались.

Это открытие — не просто интересный научный эксперимент. Это потенциальная возможность изменить подход к лечению заболеваний. Эти роботы могут в один прекрасный день очистить наши артерии от бляшек, помочь восстановить спинной мозг или даже доставлять лекарства именно туда, где они больше всего нужны. А поскольку они сделаны из человеческих клеток, можно не беспокоиться о том, что организм их отторгнет.

Что отличает это исследование, так это его простота и потенциал. Отсутствие генетических модификаций означает, что эти антроботы проще и потенциально безопаснее в производстве. А поскольку они создаются из клеток взрослых людей, даже пожилых пациентов, они более доступны и универсальны.

Это исследование — яркий пример нестандартного мышления в науке. Оно свидетельствует о том, что можно использовать то, что уже доведено до совершенства природой, и изменять это в наших интересах. Хотя еще многое предстоит узнать о том, как работают и что могут делать эти антроботы, их возможности столь же обширны, сколь и захватывающие. Представьте себе будущее, в котором крошечные роботы, созданные из наших клеток, смогут восстанавливать наши тела изнутри. Это будущее может быть ближе, чем мы думаем, благодаря этому открытию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали робота самоубийцу, исчезающего в луже слизи. Исследователи хотят создать роботов, которые сами могли бы заканчивать свою жизнь после выполнения задания. Первый шаг уже сделан.

Также Фокус писал о роботе с особыми конечностями, который сможет изучить пещеры на Марсе. Много мест на Марсе, интересных для ученых, труднодоступны для обычных марсоходов. Поэтому новый робот может решить эту проблему.