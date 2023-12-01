Путешествие в ад. Полет людей на Венеру: как это может произойти

Венера намного ближе к Земле, чем Марс, поэтому, возможно, стоит сначала отправить астронавтов сюда.

NASA готовится отправить людей снова на Луну в ближайшие годы. Также в планах американцев высадка человека на Марсе где-то через 15-20 лет. А как насчет того, чтобы отправить астронавтов сначала на Венеру? Эта планета ближе к Земле, чем Марс, несмотря на чрезвычайно суровые условия на поверхности, предыдущие исследования показали, что в облаках Венеры может существовать жизнь. А на Марсе еще не обнаружили признаков жизни. Итак, стоит ли отправлять людей на Венеру? Об этом пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Пола Бирна из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США, на Венеру нужно отправить людей. Но нужно разобраться сначала с выражением "отправка людей на Венеру". Поверхность планеты "адская", поэтому никто не сможет продержаться там долго и не захочет туда полететь. Но над облаками планеты температура и давление почти такие же, как и на Земле. Поэтому, если не считать маленьких капель серной кислоты в облаках, то люди смогут здесь находиться.

"Адские" условия на Венере — это давление, в 92 раза превышающее давление на поверхности Земли, и средняя температура на поверхности в 464 градуса по Цельсию. Такое экстремальное давление и температура делает посадку на поверхность Венеры очень трудной. Да и задержаться надолго на поверхности планеты не получится. Только бывшему СССР удалось успешно приземлить здесь несколько космических аппаратов. Дольше всего здесь находился зонд "Венера-13" – 127 минут.

По словам Бирна, лучшим решением для посещения Венеры был бы вариант, когда астронавты на космическом корабле отправятся сюда на пути к другой планете. Венеру используют космические аппараты для достижения того же Марса или Юпитера. С другой стороны, как считает Бирн, если говорить о посещении самой планеты, чтобы здесь могли жить и работать люди, то облачная среда обитания — это то, что нужно. Но доставка людей на поверхность Венеры потребует такого количества технологий и затрат, что в обозримом будущем вряд ли это произойдет.

"Адские" условия на Венере — это давление, в 92 раза превышающее давление на поверхности Земли, и средняя температура на поверхности в 464 градуса по Цельсию Фото: ESA

Несколько лет назад лет назад ученые из NASA представили проект миссии на Венеру, которая включала 30-дневное нахождение астронавтов в облаках Венеры на специальном дирижабле в верхних слоях атмосферы планеты. Это связано с тем, что верхняя атмосфера Венеры на высоте примерно 50 километров над поверхностью демонстрирует гораздо более гостеприимные условия, включая температуру от 30 до 70 градусов по Цельсию и давление, очень близкое к земному. Но Бирн считает и этот проект слишком дорогим.

Несколько лет назад лет назад ученые из NASA представили проект миссии на Венеру, которая включала 30-дневное нахождение астронавтов в облаках Венеры на специальном дирижабле в верхних слоях атмосферы планеты Фото: NASA

Оказавшись рядом с Венерой, астронавты смогут удаленно управлять космическими аппаратами, посадочными модулями или даже летательными аппаратами для проведения научных исследований. То есть пока они не улетели к другой планете, астронавты смогут получить много ценных данных, говорит Бирн.

"Но реальная ценность такой миссии будет заключаться в том, чтобы научиться жить и работать в глубоком космосе на пути к отдаленным местам назначения, например, к Марсу. Поэтому лететь людям на Венеру нужно, но как именно это будет происходить – это уже другой вопрос", — говорит ученый.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Венере атомарный кислород. Но им, к сожалению, дышать нельзя.