Необычный эффект старения. Ученые узнали, почему наша кожа с возрастом становится более хрупкой

Новое исследование ученых может проложить путь к лечению и замедлению старения кожи у людей, избавив нас от таких проблем, как медленное заживление ран в более зрелом возрасте.

В недавнем исследовании группа ученых сделала несколько интригующих открытий о том, как стареет наша кожа. В центре внимания исследователей оказались крошечные частицы, называемые внеклеточными везикулами (ВВ), которые производятся клетками кожи, известными как эпидермальные кератиноциты. Эти кератиноциты играют решающую роль в поддержании здоровья нашей кожи и особенно важны для кожи пожилых людей, пишет Medical News.

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С возрастом количество ВВ, вырабатываемых клетками кожи, увеличивается. Однако размер этих ВВ не меняется. Исследователи обнаружили, что ВВ в возрастной коже содержат больше определенного типа микроРНК под названием miR-30a. Эта микроРНК необходима для поддержания барьерной функции кожи для защиты всего, что находится под ней. Интересно, что ВВ из старых клеток кожи, похоже, влияют на молодые клетки кожи. Они могут замедлять их рост, изменять способность к формированию кожно-подобных структур и даже замедлять заживление кожи у мышей. Новое исследование, проведенное под руководством Таку Недачи, Кристель Бонод и других авторов, позволяет ученым предположить, что с возрастом меняется способ общения клеток кожи друг с другом. Эти изменения в ВВ могут быть частью причины того, что старая кожа ведет себя по-другому, например, медленнее заживает или менее эффективна в качестве барьера.

Значение этого исследования заключается в его потенциальном применении. Понимание того, как ВВ изменяются с возрастом, может привести к новым способам лечения или управления старением кожи. Например, воздействуя на микроРНК в ВВ, мы можем найти новые подходы к улучшению состояния кожи у пожилых людей.

Данное исследование позволяет нам глубже понять процесс старения на клеточном уровне, в частности, в нашей коже. Хотя это исследование является шагом вперед в понимании старения, важно помнить, что это лишь первые результаты. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как мы можем использовать эти знания на практике, чтобы улучшить здоровье кожи с возрастом.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.