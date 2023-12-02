День рождения самого старого существа на Земле: черепахе Джонатану 191 год (фото)

Самому старому наземному существу недавно исполнилось 191 год. Это сейшельская гигантская черепаха, живущая на острове Святой Елены.

Встречайте Джонатана, невероятную сейшельскую гигантскую черепаху, которая обладает титулом старейшего наземного животного в мире. Родившись около 1832 года, она стала свидетелем большего количества исторических событий, чем любое другое существо на земле, и недавно ей исполнилось 191 год, пишет Guinness World Records.

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Долголетие Джонатана — это не просто случайный подвиг, а свидетельство исключительной природы сейшельских гигантских черепах. Обычно продолжительность жизни этих величественных созданий составляет 150 лет, но Джонатан превзошел все ожидания.

Джонатан (слева), ок. 1882-86, на территории Плантационного дома на острове Святой Елены Фото: Guinness World Records

Прожив на острове Святой Елены потрясающих 141 год, Джонатан стал живой легендой. Когда он попал на остров в 1882 году, то уже был полностью зрелым, что по самым консервативным оценкам составляет 50 лет, поэтому он может быть даже старше, чем мы думаем.

Несмотря на влияние времени, Джонатан совсем не сбавляет обороты. Джо Холлинс, его ветеринар, отмечает, что, аппетит Джонатана остается замечательным, несмотря на потерю обоняния и почти полную слепоту от катаракты.

Что действительно впечатляет, так это то, что Джонатан пережил всех других существ, живущих на земле, включая нас, людей. Свидетель важных исторических вех, от революционного труда Чарльза Дарвина "О происхождении видов" до отмены рабства в США, Джонатан выдержал испытание временем.

Живя вместе с тремя другими гигантскими черепахами — Дэвидом, Эммой и Фредериком — Джонатан имеет удивительно спокойный распорядок дня Фото: Guinness World Records

Живя вместе с тремя другими гигантскими черепахами — Дэвидом, Эммой и Фредериком — Джонатан имеет удивительно спокойный распорядок дня. Среди его любимых занятий — понежиться на солнце, позагорать в теплые дни, а в холодные — спрятаться в листьях или скошенной траве.

Фредерику, черепаху, которая присоединилась к группе в 1991 году, сначала считали самкой из-за настойчивых попыток Джонатана спариваться. Однако позже выяснилось, что это самец, что свидетельствует о том, что животные, в том числе и черепахи, не всегда чувствительны к половой принадлежности.

Рацион Джонатана, состоящий из капусты, огурцов, моркови, листьев салата, яблок и сезонных фруктов, демонстрирует его здоровый аппетит: ему особенно нравятся бананы.

По мере того, как Джонатан приближается к третьему веку жизни на Земле, мы не можем не удивляться его невероятному путешествию. Его история не только проливает свет на удивительную выносливость сейшельских гигантских черепах, но и служит живой летописью нашей общей истории.

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