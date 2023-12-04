Младенцы учатся совершенно иначе, чем мы думали: что обнаружили ученые

Результаты нового исследования бросают вызов ведущей теории о том, что фонетическая информация, то есть алфавит, является ключом к познанию языка.

Ранее ученые считали, что младенцы изначально понимали язык через отдельные звуки. Ведущая теория предполагала, что ключом к познанию языка является вовсе не алфавит (фонетическая информация). Теперь ученые полагают, что важную роль в познании языка младенцами в действительности играет пение, пишет The Guardian.

Результаты нового исследования команды из Кембриджского университета предполагают, что ключевую роль в изучении языка у младенцев играют ритм и тон. Теперь ученые считают, что именно напевная речь имеет решающее значение для помощи детям в изучении языка. В результате исследования ученые пришли к выводу, что младенцы изучают языки на основе ритмической информации, что хорошо видно на примере детских песен и стихов.

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Более того, ученые также обнаружили, что младенцы попросту не обрабатывают фонетическую информацию (мельчайшие звуки речи) в возрасте до 7 лет. В результате новое исследование ученых буквально бросило вызов предыдущей ведущей теории.

Команда также предположила, что дислексия и нарушения речевого аппарата у детей в действительности могут быть связаны с восприятием ритма, а вовсе не с трудностями в обработке фонетической информации.

По словам автора исследования, нейробиолога из Кембриджского университета, профессора Уша Госвами, они с коллегами пришли к выводу, что до 7 месяцев младенцы не обрабатывают отдельные звуки речи, при этом вполне способны распознавать знакомые слова. После 7 месяцев отдельные звуки речи начинают накапливаться, но чрезвычайно медленно, а потому не способны составить основу языка. В результате они с командой пришли к выводу, что именно информация о ритме речи является "секретным связующим звеном", лежащим в основе развития хорошо функционирующей языковой системы. Таким образом, ученые настаивают, что родители должны как можно больше петь и разговаривать со своими детьми, используя детские стишки и песни.

Отметим, что ранее ученые полагали, что младенцы запоминают небольшие звуковые элементы, а затем складывают их вместе, образуя слова. В новом исследовании ученые решили проверить, так ли это на самом деле. В ходе исследования они записали активность мозга полусотни младенцев в возрасте 4,7 и 11 месяцев, когда они смотрели видео, где учитель начальной школы поет 18 детских стишков.

Далее ученые использовали специальные алгоритмы, чтобы интерпретировать, как младенцы кодируют информацию в мозгу. Ученые обнаружили, что фонетическая кодировка постепенно формируется в течение первого года жизни. Теперь ученые полагают, что младенцы используют ритмическую информацию в качестве "каркаса", накладывая на нее фонетическую.

Новое исследование стало частью большого проекта, изучающего, как речь связана с дислексией и нарушением речевого развития. По словам профессора Госвами, долгое время ученые пытались объяснить эти проблемы с точки зрения фонетических проблем, однако доказательства не сходились. Теперь, вероятно, ученые все же смогли обнаружить истинную причину — дислексия и нарушения речевого развития в действительности связаны с ритмом.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружена удивительная способность у младенцев: она проявляется сразу после рождения.