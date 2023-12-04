У космического корабля РФ возникла авария во время стыковки с МКС: что произошло (видео)

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-25" доставил на орбитальную станцию 2,5 тонны грузов для экипажа орбитальной станции.

Астронавтам пришлось провести стыковку корабля "Прогресс МС-25" дистанционно из-за того, что он сам не смог этого сделать автоматически. У российского грузового корабля возникли проблемы с автопилотом, пишет Space.

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Российским астронавтам, которые находятся на Международной космической станции (МКС) пришлось принять на себя ручное управление грузовым кораблем "Прогресс МС-25", у которого во время сближения со станцией произошел сбой в автоматизированной системе сближения.

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Космический грузовой корабль был отправлен на орбиту в пятницу, 1 декабря, с 2,5 тоннами оборудования, топлива, еды и других припасов, которые предназначены для поддержания жизни и работы экипажа МКС.

Космический грузовой корабль был отправлен на орбиту в пятницу, 1 декабря, с 2,5 тоннами оборудования, топлива, еды и других припасов, которые предназначены для поддержания жизни и работы экипажа МКС Фото: NASA

Перед тем, как приблизится к станции, "Прогресс МС-25" совершил 37 облетов вокруг Земли и в воскресенье, 3 декабря начал сближение с МКС. Он должен был в автоматическом режиме провести стыковку с модулем "Поиск", расположенном в российском сегменте орбитальной станции.

Согласно сообщению NASA, во время сближения грузовой корабль начал отклонятся от курса и было похоже, что он летит не к месту стыковки. Поэтому российским астронавтам пришлось взять на себя управление грузовым кораблем, чтобы он завершил свою миссию.

Перед тем, как приблизится к станции, "Прогресс МС-25" совершил 37 облетов вокруг Земли и в воскресенье, 3 декабря начал сближение с МКС. Он должен был в автоматическом режиме провести стыковку с модулем "Поиск", расположенном в российском сегменте орбитальной станции Фото: NASA

В частности, за полетом корабля наблюдали с борта МКС россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, которые приняли на себя управление "Прогрессом", когда он находился на расстоянии 150 метров от станции.

Кононенко управлял дистанционно стыковкой корабля с МКС потому как, видимо, у российского "грузовика" произошел сбой в собственной автоматизированной системе сближения. В результате корабль успешно состыковался с орбитальной станцией.

Космические грузовые корабли "Прогресс" являются одними из трех видов транспортных средств, которые сейчас доставляют оборудование и припасы астронавтам на орбиту. Как и американский корабль Cygnus от компании Northrop Grumman, российские корабли "Прогресс" являются одноразовыми. Это значит, что через несколько месяцев, после того, как прибудет новый корабль на МКС, "Прогресс МС-25" будет запущен в атмосферу Земли, где он и сгорит. Как уже писал Фокус, недавно таким образом был уничтожен корабль "Прогресс МС-23", за падением которого наблюдала астронавт NASA. Но есть еще один вид грузовых космических кораблей, которые доставляют грузы на МКС – это корабли Dragon от компании SpaceX. Они, в отличие от первых двух кораблей являются многоразовыми.

Фокус также писал о том, что запланированная высадка астронавтов NASA на Луну может не состояться в конце 2025 года. По данным экспертов, еще не все технические проблемы решены с посадочным модулем и новыми скафандрами. Кстати, посадочный модуль строит компания Илона Маска SpaceX.

Также Фокус писал о том, что ученые призывают NASA в срочном порядке направить космический аппарат для изучения Урана и называют этот проект чрезвычайно важной миссией. Дело в том, что об этой планете известно еще очень мало, а последний раз мимо Урана пролетел зонд "Вояджер-2" 37 лет назад.