Землю ждет массовое вымирание, но ее спасет сбежавшая звезда: когда и как это случится

Ученые предполагают, что спасение нашей планеты может произойти с помощью большой катастрофы.

Примерно через 1 млрд лет Солнце значительно увеличит свою яркость, а это значит, что на Земле очень сильно повысится температура. Таким образом наша планета перестанет быть пригодной для жизни. Согласно новому исследованию, представленному на сервере препринтов arXiv, существует пусть и небольшой шанс на то, что блуждающая звезда может спасти Землю и на ней снова будет возможна жизнь, пишет Space.

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Сейчас Земля находится в так называемой зоне обитаемости Солнца. Это значит, что здесь имеются подходящие условия, в том числе нормальный уровень температуры, чтобы живые существа могли жить на планете. Нормальный уровень температуры также позволяет находиться воде на большей части планеты в жидком виде, что очень важно для поддержания жизни на Земле.

Но примерно через 1 млрд лет Солнце начнет увеличиваться в размерах, и температура звезды начнет расти. Это приведет к более сильному излучению, которое будет попадать на планету, и температура на Земле значительно вырастет. Таким образом жизнь на Земле уже будет невозможна не только из-за сильного повышения температуры, но и из-за того, что вода начнет испаряться с поверхности планеты. Хотя Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Землю, как считают ученые, только через 4,5 млрд лет, но к этому времени живых существ на ней уже может и не быть.

Хотя Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Землю, как считают ученые, только через 4,5 млрд лет, но к этому времени живых существ на ней уже может и не быть Фото: NASA

По словам ученых, нашу планету теоретически сможет спасти от глобального вымирания, как бы это странно не звучало, столкновение блуждающей звезды с Солнечной системой. В нашей галактике не все звезды вращаются вокруг центра Млечного Пути, некоторые из них в результате разных астрономических событий отправляются в свободное путешествие по космосу. В время таких перемещений подобные звезды могут идти на сближение с разными звездными системами, которые содержат планеты. Но такие сближения могут привес тик тому, что планеты в той или иной системе могут очень сильно пострадать, ведь их орбиты изменятся. Планеты могут либо улететь из своей системы, либо же столкнутся друг с другом или со своей родной звездой.

Ученые решили выяснить, что случится с Землей, если примерно через 1 млрд лет или даже раньше, с Солнечной системой столкнется блуждающая звезда. По словам авторов исследования, подобные события уже случались в прошлом. Например, 2 млн лет назад блуждающая звезда подлетела к Солнцу на расстояние в 10 тысяч астрономических единиц. Это в 10 тысяч раз дальше, чем находится Земля от Солнца.

Ученые решили выяснить, что случится с Землей, если примерно через 1 млрд лет или даже раньше, с Солнечной системой столкнется блуждающая звезда Фото: ScienceAlert

Ученые создали несколько тысяч разных моделей, в которых они рассмотрели возможные последствия для нашей планеты от столкновения других звезд разных размеров с Солнечной системой. При этом рассматривались самые разные расстояния, на которые могут приблизится к Солнцу такие звезды.

Некоторые модели показали, что такое катастрофическое событие приведет к тому, что Земля переместится на более далекую орбиту от Солнца на самый край Солнечной системы, где невероятно холодно и летают только кометы и разные ледяные тела. Это место называется Облаком Оорта.

Другие модели показали, что блуждающая звезда может с помощью своей гравитации притянуть к себе Землю. В этом случае наша планета отправится в свободный полет с новым хозяином и теоретически на ней даже может сохранится жизнь. Ведь Земля может оказаться в зоне обитаемости другой звезды.

В то же время, как показывает исследование, шанс на то, что жизнь на Земле еще останется и не произойдет массового вымирания после столкновения другой звезды с Солнечной системой очень малы – 1 из 35 тысяч.

В то же время, как показывает исследование, шанс на то, что жизнь на Земле еще останется и не произойдет массового вымирания после столкновения другой звезды с Солнечной системой очень малы – 1 из 35 тысяч Фото: Medium

Поэтому ученые считают, что вместо того, чтобы ждать "помощи" от другой звезды, людям будущего, чтобы спастись от изменений на Солнце, придется самим подумать о спасении планеты. Например, это можно сделать либо, изменив орбиту Земли самостоятельно, либо же заблокировав с помощью технологий будущего часть смертельного солнечного излучения.

Главный итог этого исследования гласит, что только 10% моделей показали, что приближение к Солнцу любой другой звезды вызовет какие-либо изменения в орбитах планет. Но Солнце в любом случае через 1 млрд лет сделает Землю непригодной для жизни и если люди еще будут жить здесь, то они скорее всего что-нибудь придумают. Или нет.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на самом деле Земля находится в своеобразном почти пустом участке космоса. Поэтому ученые предполагают, что смогли решить давнюю космологическую загадку.