Мрачное будущее. Сколько еще будет существовать Земля и будут ли на ней к тому времени люди

Ученые считают, что нашу планету ждет ужасная смерть, но мы можем этого уже не увидеть.

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Один из главных источников поддержания жизни на Земле, то есть Солнце, станет причиной смерти нашей планеты и всего живого на ней в далеком будущем. В конце концов Солнце поглотит Землю во время приближения к завершающему этапу своей жизни. Но сколько еще сможет существовать Земля до этого? И будут ли еще люди жить на планете все это время? Об этом пишет Live Science.

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Смерть Солнца

По словам Рави Коппарапу, планетолога из NASA, у Земли вероятно есть еще 4,5 млрд лет до того, как Солнце превратится в красного гиганта и поглотит нашу планету. Красным гигантом становятся похожие на Солнце звезды, когда выходят на финишную прямую своей жизни. Когда у нашей звезды закончится топливо для поддержания термоядерного синтеза в ядре, она начнет медленно умирать.

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После окончания термоядерного синтеза ядро Солнца начнет сжиматься под действием гравитации и это приведет к повышению температуры звезды. Это избыточное тепло будет причиной расширения внешних слоев Солнца, и оно значительно увеличиться в размерах. Наша звезда станет настолько огромной, что ее внешняя оболочка будет находится примерно на уровне орбиты Земли, по которой планета вращается вокруг Солнца. Это значит, что в процессе превращения в красного гиганта наша звезда поглотит внутренние планеты Солнечной системы: Меркурий, Венеру и Землю. Некоторые ученые считают, что такая же судьба может постигнуть и Марс.

У Земли вероятно есть еще 4,5 млрд лет до того, как Солнце превратится в красного гиганта и поглотит нашу планету Фото: NASA

Будущее Земли

По словам Коппарапу, существует высокая вероятность, что Земля не будет существовать еще 4,5 млрд лет и она скорее всего через несколько миллиардов лет станет совсем другой планетой.

Задолго до того, как Солнце превратится в красного гиганта, примерно через 1 млрд лет или немного больше, яркость Солнца начнет увеличиваться, а это приведет к сильному нагреванию Земли. Это приведет к тому, что примерно через 2 млрд лет все океаны испарятся, а затем исчезнет и вся атмосфера на планете. После этого существует вероятность того, что гравитация Солнца вообще может разорвать Землю на части, а это значит, что она уже не будет существовать как планета к моменту превращения Солнца в красного гиганта.

Ученые считают, что уже через 1,3 млрд лет люди не смогут выжить на Земле из-за слишком высокой температуры на планете. На Земле к этому моменту могут остаться лишь такие микроорганизмы, которые сейчас обитают рядом с гидротермальными источниками на дне океанов.

Cуществует высокая вероятность, что Земля не будет существовать еще 4,5 млрд лет и она скорее всего через несколько миллиардов лет станет совсем другой планетой Фото: NASA

Будущее человечества

Самое интересное, как говорят ученые, что невыносимые условия жизни для людей на Земле могут наступить намного раньше, уже в ближайшем будущем. Если раньше считалось, что опасной для жизни человека является температура 35 градусов Цельсия, то недавние исследования показывают, что опасными являются и 30 градусов. И не просто опасными, а иногда даже смертельными.

Климатические модели показывают, что к концу 21 века средняя температура во многих регионах Земли будет составлять 35 градусов Цельсия и это связано с деятельностью человека. То есть парниковые газы угрожают уничтожить человечество гораздо раньше, чем сможет прожить Земля.

Ученые говорят, люди сами могут привести себя и многих животных на планете к вымиранию в ближайшие столетия, если срочно не принять меры по смягчению изменения климата.

Как уже писал Фокус, для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем, необходимо несколько ключевых химических элементов. Один из них был обнаружен в том регионе нашей галактики, где его не должно существовать.