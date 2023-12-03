Похмуре майбутнє. Скільки ще існуватиме Земля і чи будуть на ній на той час люди

Вчені вважають, що на нашу планету чекає жахлива смерть, але ми можемо цього вже не побачити.

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Одне з головних джерел підтримання життя на Землі, тобто Сонце, стане причиною смерті нашої планети і всього живого на ній у далекому майбутньому. Зрештою Сонце поглине Землю під час наближення до завершального етапу свого життя. Але скільки ще зможе існувати Земля до цього? І чи будуть ще люди жити на планеті весь цей час? Про це пише Live Science.

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Смерть Сонця

За словами Раві Коппарапу, планетолога з NASA, у Землі ймовірно є ще 4,5 млрд років до того, як Сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине нашу планету. Червоним гігантом стають схожі на Сонце зірки, коли виходять на фінішну пряму свого життя. Коли у нашої зірки закінчиться паливо для підтримання термоядерного синтезу в ядрі, вона почне повільно вмирати.

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Після закінчення термоядерного синтезу ядро Сонця почне стискатися під дією гравітації і це призведе до підвищення температури зірки. Це надлишкове тепло буде причиною розширення зовнішніх шарів Сонця, і воно значно збільшитися в розмірах. Наша зірка стане настільки величезною, що її зовнішня оболонка буде розташована приблизно на рівні орбіти Землі, по якій планета обертається навколо Сонця. Це означає, що в процесі перетворення на червоного гіганта наша зірка поглине внутрішні планети Сонячної системи: Меркурій, Венеру і Землю. Деякі вчені вважають, що така сама доля може спіткати і Марс.

У Землі ймовірно є ще 4,5 млрд років до того, як Сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине нашу планету Фото: NASA

Майбутнє Землі

За словами Коппарапу, існує висока ймовірність, що Земля не існуватиме ще 4,5 млрд років і вона, найімовірніше, через кілька мільярдів років стане зовсім іншою планетою.

Задовго до того, як Сонце перетвориться на червоного гіганта, приблизно через 1 млрд років або трохи більше, яскравість Сонця почне збільшуватися, а це призведе до сильного нагрівання Землі. Це призведе до того, що приблизно через 2 млрд років усі океани випаруються, а потім зникне і вся атмосфера на планеті. Після цього існує ймовірність того, що гравітація Сонця взагалі може розірвати Землю на частини, а це означає, що вона вже не існуватиме як планета до моменту перетворення Сонця на червоного гіганта.

Учені вважають, що вже через 1,3 млрд років люди не зможуть вижити на Землі через занадто високу температуру на планеті. На Землі до цього моменту можуть залишитися лише такі мікроорганізми, які зараз мешкають поруч із гідротермальними джерелами на дні океанів.

Існує висока ймовірність, що Земля не існуватиме ще 4,5 млрд років і вона, найімовірніше, через кілька мільярдів років стане зовсім іншою планетою Фото: NASA

Майбутнє людства

Найцікавіше, як кажуть учені, що нестерпні умови життя для людей на Землі можуть настати набагато раніше, вже в найближчому майбутньому. Якщо раніше вважалося, що небезпечною для життя людини є температура 35 градусів Цельсія, то нещодавні дослідження показують, що небезпечними є і 30 градусів. І не просто небезпечними, а іноді навіть смертельними.

Кліматичні моделі показують, що до кінця 21 століття середня температура в багатьох регіонах Землі становитиме 35 градусів Цельсія і це пов'язано з діяльністю людини. Тобто парникові гази загрожують знищити людство набагато раніше, ніж зможе прожити Земля.

Вчені кажуть, люди самі можуть привести себе і багатьох тварин на планеті до вимирання в найближчі століття, якщо терміново не вжити заходів щодо пом'якшення зміни клімату.

Як уже писав Фокус, для появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, необхідно кілька ключових хімічних елементів. Один із них був виявлений у тому регіоні нашої галактики, де його не повинно існувати.