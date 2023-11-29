Дуже довгий день. Доба на Землі триватиме 25 годин: із чим це пов'язано

Обертання Землі триває не рівно 24 години. Замість цього на планеті спостерігаються невеликі щоденні відмінності через її неоднорідний склад.

Related video

Учені з Мюнхенського технічного університету, Німеччина, вдосконалили кільцевий лазер, призначений для надточного вимірювання обертання Землі. Завдяки додаванню коригувального алгоритму вчені можуть вимірювати обертання Землі з точністю до дев'яти десяткових знаків — приблизно частки мілісекунди, пише Popular Mechanics.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скільки насправді триває доба на Землі? Це досить складне питання. Оскільки Земля являє собою не тверду масу, а кулю, що складається з різних твердих тіл і рідин, обертання планети фактично прискорюється і сповільнюється залежно від динаміки зміщення її компонентів. Тобто обертання Землі триває не рівно 24 години, а замість цього на планеті спостерігаються невеликі щоденні відмінності через її неоднорідний склад. Щоб зрозуміти найдрібніші зміни в обертанні Землі, вчені налаштували прилад під назвою "кільцевий лазер" таким чином, що змогли точно виміряти тривалість доби.

Важливо

Земля піде під воду: щось в Антарктиді змушує льодовик викидати в океан мільярди тонн льоду

За словами вчених, розуміння змін в обертанні Землі важливе не тільки для астрономії, така інформація необхідна для створення точних кліматичних моделей і для кращого розуміння різних екстремальних погодних явищ. Що точнішою буде інформація, то точнішими будуть прогнози.

Обертання Землі триває не рівно 24 години. Замість цього на планеті спостерігаються невеликі щоденні відмінності через її неоднорідний склад Фото: NASA

Пристрій, який удосконалили науковці, розташований у Геодезичній обсерваторія Ветцель і використовує лазерний кільцевий гіроскоп та "перегонову доріжку" завширшки 4 метри. Усе це розміщено всередині герметичної камери, розміщеної під землею на глибині 6 метрів. Це означає, що на лазер пристрою впливають лише невеликі коливання в обертанні Землі.

Пристрій використовує складну систему лазерів і дзеркал, завдяки чому вчені можуть зрозуміти більш точно швидкість обертання планети, яка хоч і не значно, але змінюється щодня.

Але навіть за допомогою цієї надсучасної технології точні вимірювання обертання Землі все ще є складним завданням.

За словами вчених, точні вимірювання можна провести тільки в тому разі, якщо форми хвиль двох зустрічних лазерних променів практично ідентичні. Однак конструкція пристрою означає, що завжди присутня певна асиметрія. За останні 4 роки вчені використовували теоретичну модель лазерних коливань, щоб успішно вловити цю асиметрію, завдяки чому тепер можна більш точно виміряти обертання Землі.

Завдяки додаванню коригувального алгоритму вчені можуть тепер вимірювати обертання Землі з точністю до дев'яти десяткових знаків, що становить приблизно частки мілісекунди на день. Виявляється, обертання Землі змінюється приблизно на 6 мілісекунд кожні два тижні.

Насправді за всю історію нашої планети тривалість доби постійно збільшувалася. Наприклад, коли на Землі жили динозаври, то доба тривала лише 23 години. Приблизно 1,4 млрд років тому доба тривала 18 годин і 41 хвилину. За словами вчених, приблизно через пару сотень мільйонів років доба на Землі триватиме 25 годин.

Як уже писав Фокус, динозаври жили швидко і часто вмирали молодими. У новому дослідженні вчені розповіли про тривалість найбільших тварин, які коли-небудь жили на нашій планеті.