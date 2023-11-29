Очень длинный день. Сутки на Земле будут длиться 25 часов: с чем это связано

Вращение Земли длится не ровно 24 часа. Вместо этого на планете наблюдаются небольшие ежедневные различия из-за ее неоднородного состава.

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Ученые из Мюнхенского технического университета, Германия, усовершенствовали кольцевой лазер, предназначенный для сверхточного измерения вращения Земли. Благодаря добавлению корректирующего алгоритма ученые могут измерять вращение Земли с точностью до девяти десятичных знаков — примерно доли миллисекунды, пишет Popular Mechanics.

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Сколько на самом деле длятся сутки на Земле? Это достаточно сложный вопрос. Поскольку Земля представляет собой не твердую массу, а шар, состоящий из различных твердых тел и жидкостей, вращение планеты фактически ускоряется и замедляется в зависимости от динамики смещения ее компонентов. То есть вращение Земли длится не ровно 24 часа, а вместо этого на планете наблюдаются небольшие ежедневные различия из-за ее неоднородного состава. Чтобы понять мельчайшие изменения во вращении Земли, ученые настроили прибор под названием "кольцевой лазер" таким образом, что смогли точно измерить продолжительность суток.

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По словам ученых, понимание изменений во вращении Земли важно не только для астрономии, такая информация необходима для создания точных климатических моделей и для лучшего понимания разных экстремальных погодных явлений. Чем точнее будет информация, тем точнее будут прогнозы.

Вращение Земли длится не ровно 24 часа. Вместо этого на планете наблюдаются небольшие ежедневные различия из-за ее неоднородного состава Фото: NASA

Устройство, которое усовершенствовали ученые, находится в Геодезической обсерватория Ветцель и использует лазерный кольцевой гироскоп и "гоночную дорожку" шириной 4 метра. Все это размещено внутри герметичной камеры, размещенной под землей на глубине 6 метров. Это значит, что на лазер устройства влияют лишь небольшие колебания во вращении Земли.

Устройство использует сложную систему лазеров и зеркал, благодаря чему ученые могут понять более точно скорость вращения планеты, которая хоть и не значительно, но меняется каждый день.

Но даже с помощью этой сверхсовременной технологии точные измерения вращения Земли все еще являются сложной задачей.

По словам ученых, точные измерения можно провести только в том случае, если формы волн двух встречных лазерных лучей практически идентичны. Однако конструкция устройства означает, что всегда присутствует определенная асимметрия. За последние 4 года ученые использовали теоретическую модель лазерных колебаний, чтобы успешно уловить эту асимметрию, благодаря чему теперь можно более точно измерить вращение Земли.

Благодаря добавлению корректирующего алгоритма ученые могут теперь измерять вращение Земли с точностью до девяти десятичных знаков, что составляет примерно доли миллисекунды в день. Оказывается, вращение Земли меняется примерно на 6 миллисекунд каждые две недели.

На самом деле за всю историю нашей планеты продолжительность суток постоянно увеличивалась. Например, когда на Земле жилы динозавры, то сутки длились всего 23 часа. Примерно 1,4 млрд лет назад сутки длились 18 часов и 41 минуту. По словам ученых, примерно через пару сотен миллионов лет сутки на Земле будут длится 25 часов.

Как уже писал Фокус, динозавры жили быстро и часто умирали молодыми. В новом исследовании ученые рассказали о продолжительности самых крупных животных, когда-либо живших на нашей планете.