Ключовий інгредієнт для життя виявлено там, де його найменше очікували знайти

Учені виявили фосфор у Чумацькому Шляху там, де немає зірок, які його створюють.

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Для того, щоб з'явилося життя, необхідно багато хімічних компонентів, водночас вони всі мають перебувати в одному місці, та до того ж мають бути правильні умови. Про ці умови ще сперечаються вчені, але точно відомо, які хімічні елементи потрібні для створення життя. Одним із ключових у цьому плані є фосфор. Саме цей елемент астрономи виявили там, де найменше очікували його знайти — на околиці нашої галактики. Вважається, що тут немає зірок, які відповідають за виробництво фосфору. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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Майже всі хімічні елементи були створені в надрах зірок. Поки їх не було, Всесвіт складався переважно з водню і невеликої кількості гелію. Потім все нові й нові покоління зірок почали створювати хімічні елементи, які були важчими за вищевказані елементи.

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Але кількість елементів, які може створити зірка, залежить від її маси. Маленькіші зірки створюють легші елементи, а масивні зірки створюють важчі. Але фосфор, як зараз вважають учені, з'являється внаслідок вибуху наднових. Найголовніше, що такі вибухи дозволяють "заселяти" новими елементами Всесвіт, і нові зірки, а також планети отримують їх.

Фосфор, як зараз вважають учені, з'являється внаслідок вибуху наднових Фото: phys.org

Вибухнути надновою можуть тільки дуже масивні зірки, які з'являються там, де достатньо матерії для їхнього формування. Але на околицях нашої галактики цієї матерії занадто мало, щоб з'явилися величезні зірки.

Проте вчені виявили наявність фосфору в газовій хмарі WB89-621, розташованій на відстані 74 тисячі світлових років від центру Чумацького Шляху. І це велика загадка для астрономів, адже незрозуміло, як цей елемент міг з'явиться там, де його виробництво неможливе.

За словами авторів дослідження, вони виявили фосфор там, де його не повинно бути, а це значить, що має існувати інший спосіб створення цього елемента, крім вибуху наднових. У вчених поки що є два пояснення цьому відкриттю.

Одна гіпотеза пов'язана з так званим галактичним фонтаном. Це означає, що хімічні елементи після вибуху наднових у внутрішніх регіонах нашої галактики переносяться на її околиці, де вони можуть залишатися в газових хмарах. З огляду на те, що існує дуже мало спостережень за такими процесами, і плюс до цього, швидше за все, елементи не можуть полетіти так далеко, вчені вважають цю гіпотезу малоймовірною.

Друга гіпотеза заснована на недавньому виявленні того, що не дуже масивні зірки також можуть створювати фосфор. Але він з'являється не внаслідок вибуху наднової, а завдяки такому процесу, як захоплення нейтронів, що відбувається поруч із ядром цих зірок. Тут ізотопи кремнію можуть захоплювати зайві нейтрони, щоб вийшов фосфор. З огляду на те, що поблизу від місця виявлення фосфору на околиці галактики немає зірок, здатних вибухнути надновими, то вчені вважають цю гіпотезу найімовірнішою.

Найцікавіше, що до цього відкриття на околиці Чумацького Шляху вчені вже виявили азот, вуглець, водень, кисень і сірку. Якщо додати до цього списку фосфор, то ми отримуємо всі головні компоненти для створення життя Фото: Titan

Найцікавіше, що до цього відкриття на околиці Чумацького Шляху вчені вже виявили азот, вуглець, водень, кисень і сірку. Якщо додати до цього списку фосфор, то ми отримуємо всі головні компоненти для створення життя.

За словами вчених, щоб на планеті з'явилося життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, тут повинні знаходитися всі вищевказані хімічні елементи. І тепер усі вони знайдені на околиці Чумацького Шляху, а значить навіть тут теоретично можуть існувати населені світи. Якщо раніше астрономи навіть не намагалися шукати позаземне життя на краю нашої галактики, то тепер, можливо, буде розпочато дослідження в цьому напрямку.

Також Фокус писав ще про одне несподіване відкриття, яке зробили астрономи. Вони знайшли планету, яка не може існувати біля дуже холодної зірки.