Такого не може бути. Астрономи виявили занадто велику планету для дуже маленької зірки

Найімовірніше, ми ще дуже мало знаємо про Всесвіт, адже виявлена планета, яка в 13 разів більша за Землю, обертається навколо зірки, що в 9 разів менша за Сонце.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, вчені виявили занадто важку планету для своєї дуже маленької зірки. Ця екзопланета в 13 разів більша за Землю і обертається навколо зірки під назвою LHS 3154. Те, що маса планети величезна саме по собі не є чимось незвичним, а те, що вона обертається навколо ультрахолодного карлика (ці зірки є найменшими і найхолоднішими у Всесвіті), дуже спантеличило астрономів, пише The Guardian.

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За словами вчених, вони не очікували виявити у такої маленької зірки з малою масою таку дуже масивну планету. Це вкотре доводить, що ми схоже ще дуже багато чого не знаємо про те, як влаштований Всесвіт.

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Як показало дослідження, у цій унікальній системі, яка, здавалося б, не повинна існувати, співвідношення мас між планетою та її зіркою в 100 разів більше, ніж співвідношення мас між Сонцем і Землею. За словами вчених, цей показник перевищує межу, яка, як вважається, існує під час формування планет.

Зірки з'являються з молекулярних газових хмар. Коли з'являється молода зірка, то навколо неї формується акреційний диск із газу і пилу, які залишилися від процесу формування зірки. У підсумку з речовини в цьому диску з'являються планети. Згідно з теоріями, кількість матерії, яка доступна для того, щоб з'явилися планети, залежить від того, який розмір має зірка.

Порівняння розмірів Сонця і Землі (ліворуч), а також зірки LHS 3154 і планети LHS 3154b Фото: The Guardian

Тому навколо такої зірки з малою масою, як LHS 3154, не повинно бути так багато матерії, щоб з'явилася планета LHS 3154b з такою великою масою. Але ця екзопланета існує, а це означає, що потрібно переглянути уявлення про те, як формуються зірки і планети, кажуть автори дослідження. Вчені вважають, що протопланетні диски містять набагато більше матерії, ніж передбачалося раніше.

Вчені спеціально шукали планети, які обертаються навколо найменших і найхолодніших зірок у Всесвіті, і їхні пошуки не просто увінчалися успіхом, а призвели до несподіваного відкриття. Подібні екзопланети знайти дуже складно, кажуть астрономи.

Крім того, що вчені вирахували масу LHS 3154b, вони також з'ясували, що планета розташована дуже близько до ультрахолодного карлика, а період її обертання становить лише 3,7 земних дня. Вчені вважають, що на таких планетах може існувати вода в рідкому вигляді, яка є необхідним компонентом для появи життя.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили надзвичайно рідкісну планетну систему, в якій планети мають напрочуд синхронні орбіти. Ця система найімовірніше не переживала бурхливих зіткнень між планетами на початку своєї історії, як це було з Сонячною системою.

Також Фокус писав про історичну місію NASA на супутник Сатурна. На Титан вирушить вертоліт з ядерним двигуном. Уперше земний апарат побуває на поверхні іншого планетарного тіла в настільки глибокому космосі.