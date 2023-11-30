Уперше виявлено диск за межами Чумацького Шляху, що утворює планети: чому це важливо (фото)

Акреційний диск сформувався навколо зірки в сусідній галактиці.

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Астрономи вперше виявили диск із газу і пилу, що обертається навколо молодої зірки і знаходиться за межами Чумацького Шляху. Зірка під назвою HH 1177 знаходиться в галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником нашої галактики і розташована на відстані 160 тисяч світлових років від нас. У таких акреційних дисках з часом формуються планети, хоча вони також важливі для подальшої еволюції молодих зірок. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, такий об'єкт був виявлений безпосередньо поза нашою галактикою за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA, пише Space.

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Молода зірка HH 1177 оточена масивною хмарою з газу і пилу, з якої вона бере матеріал для свого подальшого зростання. Цей акреційний диск ідентичний подібним об'єктам, виявленим у нашій галактиці. Це означає, що зірки і планети в інших галактиках формуються так само, як і в Чумацькому Шляху. За словами вчених, акреційні диски навколо зірок відіграють найважливішу роль у формуванні як самих зірок, так і майбутніх планет. І це перший доказ того, що такий об'єкт існує в іншій галактиці.

Астрономи вперше виявили диск із газу і пилу, що обертається навколо молодої зірки і знаходиться за межами Чумацького Шляху. Ілюстрація Фото: ESO

Такі обертові структури формуються навколо молодих зірок, які тільки нещодавно з'явилися з газової хмари, і все ще продовжують процес формування. Зірки поступово забирають частину матеріалу з цього диска, а інша частина може стати основою для формування планет.

Щоб підтвердити наявність акреційного диска, вчені виміряли швидкість руху газу навколо молодої зірки. Поруч із зіркою газ рухається швидше, ніж на околиці диска і саме ця зміна швидкості є доказом того, що це аккреційний диск.

Зображення акреційного диска навколо зірки HH 1177 Фото: ESO

Акреційні диски навколо зірок, з яких в кінцевому підсумку виникають планети, виявити дуже важко, навіть у межах нашої галактики. Це пов'язано з тим, що молоді зірки все ще оточені щільною пеленою газу і пилу хмари, з якої вони народилися.

Такі обертові структури формуються навколо молодих зірок, які тільки нещодавно з'явилися з газової хмари, і все ще продовжують процес формування Фото: ESO

Але в галактиці Велика Магелланова Хмара матеріал, з якого народжуються нові зірки, відрізняється від такого ж у Чумацькому Шляху. Тут речовина, з якої народжуються зірки, менш наповнена пилом. Тому зірка HH 1177 та її околиці стали добре видні астрономам.

Такий самий аккреційний диск приблизно 4,5 млрд років тому оточував і наше Сонце. Згодом саме з цього матеріалу з'явилися всі планети Сонячної системи, а також інші відомі об'єкти.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили унікальну зоряну систему, де 6 планет обертаються особливим способом. Ця система була створена не так, як наша Сонячна система і збереглися в незайманому вигляді через мільярд років.

Також Фокус писав про те, як була створена найбільш лякаюча космічна фотографія. Річ у тім, що астронавт, який потрапив у кадр, вперше вийшов у відкритий космос без страхувального троса.

Ще Фокус писав про нове відкриття, яке зробили вчені на Марсі. Завдяки даним китайського марсохода, вони виявили тут раніше невідомі багатокутні утворення під поверхнею планети.