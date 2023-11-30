Марсохід знайшов на Марсі незрозумілі геометричні форми: вони заховані під поверхнею (фото)

Марсохід "Чжуронг" мав спеціальний георадар, який дозволив йому знайти незвичайні багатокутники.

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Учені опублікували результати нового дослідження в журналі Nature, згідно з яким китайський марсохід "Чжуронг", коли ще перебував у робочому стані, зробив несподіване відкриття. Він виявив на глибині 35 метрів під поверхнею Марса, а саме під Рівниною Утопія, багатокутні клини. Ці загадкові структури мають ширину від кількох сантиметрів до кількох десятків метрів. Автори дослідження вважають, що ці багатокутники з'явилися внаслідок циклічної зміни періодів замерзання і відтавання води та льоду на Марсі мільярди років тому, пише ScienceAlert.

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Марсохід "Чжуронг" здійснив посадку на Марсі 15 травня 2021 року, і таким чином Китай став другою країною у світі, після США, яка успішно приземлила свій марсохід на Червоній планеті. Цілий рік марсохід вивчав як поверхню Марса, так і, за допомогою свого георадара, те, що приховано під нею. У травні 2022 року марсохід перейшов у сплячий режим, а наприкінці того ж року стало відомо, що він так з нього не зміг вийти. Таким чином ця місія завершилася.

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Проте марсохід за весь час роботи на Рівнині Утопія відправив на Землю величезний обсяг даних, які продовжують аналізувати вчені. Рівнина Утопія являє собою рівнинний регіон, який є найбільшим ударним кратером не тільки на Марсі, а й у всій Сонячній системі. Марсохід "Чжуронг" проїхав цією рівниною, діаметром 3300 км, дистанцію в 1921 метр.

Рівнина Утопія являє собою рівнинний регіон, який є найбільшим ударним кратером не тільки на Марсі, а й у всій Сонячній системі. Марсохід "Чжуронг" проїхав по цій рівнині, діаметром 3300 км, дистанцію в 1921 метр. Фото: CSA/NASA

За словами вчених, за допомогою георадара марсохід виявив на глибині 35 метрів 16 багатокутних клинів, які розташовані вздовж усього маршруту китайського апарату. Автори дослідження вважають, що під Рівниною Утопія такий підземний ландшафт досить поширений.

Топографічна карта Рівнини Утопія (а) із зазначенням місць посадки марсохода "Чжуронг", посадкового апарата "Вікінг-2" і марсохода Perseverance. Чотири локальні регіони (c-f) з багатокутним рельєфом Фото: NASA

Вчені припускають, що ці особливості підземного ландшафту утворилися в період між 3,7 і 2,9 млрд років тому. Ці особливості рельєфу могли утворитися внаслідок ерозії, а потім вони перемістилися глибше під впливом пізніших геологічних процесів.

Раніше вчені вже знаходили в різних регіонах Марса подібні багатокутні структури, але на поверхні. Але це перший раз, коли щось подібне було виявлено під поверхнею планети. Автори дослідження вважають, що ці багатокутники з'явилися внаслідок циклічної зміни періодів замерзання і відтавання води і льоду на Марсі в ранній період історії планети.

Схематична модель процесу формування багатокутного рельєфу на місці досліджень марсохода "Чжуронг" Фото: ScienceAlert

Більш ранні дослідження, засновані на даних китайського марсохода, показали, що в той самий період часу відбувалися численні повені, які призвели до появи різних підземних структур під поверхнею Рівнини Утопія.

Тобто вчені вважають, що ці геометричні форми сформувалися внаслідок стиснення ґрунту через вплив водних відкладень. З іншого боку, вони могли сформуватися внаслідок стародавнього вулканізму, і стиснення ґрунту відбулося через лаву, що остигає.

У будь-якому разі, автори дослідження вважають, що формування цих багатокутників відбулося через те, що клімат на Марсі почав змінюватися і він став перетворюватися на пустелю.

Фокус уже писав про те, що NASA веде підготовку до місії з доставки зразків ґрунту з Марса на Землю. Тому зараз проходять випробування нового літального апарату, який допоможе в реалізації цього проекту.