Такого не может быть. Астрономы обнаружили слишком большую планету для очень маленькой звезды

Скорее всего мы еще очень мало знаем о Вселенной, ведь обнаруженная планета, которая в 13 раз больше Земли, вращается вокруг звезды в 9 раз меньше Солнца.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, ученые обнаружили слишком тяжелую планету для своей очень маленькой звезды. Эта экзопланета в 13 раз больше Земли и вращается вокруг звезды под названием LHS 3154. То, что масса планеты огромная само по себе не является чет-то необычным, а во то, что она вращается вокруг ультрахолодного карлика (эти звезды являются самыми маленькими и самыми холодными во Вселенной), очень озадачило астрономов, пишет The Guardian.

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По словам ученых, они не ожидали обнаружить у такой маленькой звезды с малой массой такую очень массивную планету. Это очередной раз доказывает, что мы похоже еще очень многого не знаем о том, как устроена Вселенная.

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Как показало исследование, в этой уникальной системе, которая, казалось бы, не должна существовать, соотношение масс между планетой и ее звездой в 100 раз больше, чем соотношение масс между Солнцем и Землей. По словам ученых, этот показатель превышает предел, который, как считается, существует при формировании планет.

Звезды появляются из молекулярных газовых облаков. Когда появляется молодая звезда, то вокруг нее формируется аккреционный диск из газа и пыли, которые остались от процесса формирования звезды. В итоге из вещества в этом диске появляются планеты. Согласно теориям, количество материи, которое доступно для того, чтобы появились планеты, зависит того, какой размер имеет звезда.

Сравнение размров Солнца и Земли (слева), а также звезды LHS 3154 и планеты LHS 3154b Фото: The Guardian

Поэтому вокруг такой звезды с малой массой, как LHS 3154, не должно быть так много материи, чтобы появилась планета LHS 3154b с такой большой массой. Но эта экзопланета существует, а это значит, что нужно пересмотреть представление о том, как формируются звезды и планеты, говорят авторы исследования. Ученые считают, что протопланетные диски содержат гораздо больше материи, чем предполагалось ранее.

Ученые специально искали планеты, которые вращаются вокруг самых маленьких и самых холодных звезд во Вселенной и их поиски не просто увенчались успехом, а привели к неожиданному открытию. Подобные экзопланеты найти очень сложно, говорят астрономы.

Кроме того, что ученые вычислили массу LHS 3154b, они также выяснили, что планета расположена очень близко к ультрахолодному карлику и период ее вращения составляет всего 3,7 земных дня. Ученые считают, что на таких планетах может существовать вода в жидком виде, которая является необходимым компонентом для появления жизни.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили чрезвычайно редкую планетную систему, в которой планеты имеют удивительно синхронные орбиты. Эта система скорее всего не переживала бурных столкновений между планетами в начале своей истории, как это было с Солнечной системой.

Также Фокус писал об исторической миссии NASA на спутник Сатурна. На Титан отправится вертолет с ядерным двигателем. Впервые земной аппарат побывает на поверхности другого планетарного тела в столь глубоком космосе.