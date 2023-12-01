Ключевой ингредиент для жизни обнаружен там, где его меньше всего ожидали найти

Ученые обнаружили фосфор в Млечном Пути там, где нет звезд, которые его создают.

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Для того, чтобы появилась жизнь, необходимо много химических компонентов, при этом они все должны находиться в одном месте, да к тому же должны быть правильные условия. Об этих условиях еще спорят ученые, но точно известно, какие химические элементы нужны для создания жизни. Одним из ключевых в этом плане является фосфор. Именно этот элемент астрономы обнаружили там, где меньше всего ожидали его найти — на окраине нашей галактики. Считается, что здесь нет звезд, которые отвечают за производство фосфора. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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Почти все химические элементы были созданы в недрах звезд. Пока их не было Вселенная состояла в основном из водорода и небольшого количества гелия. Затем все новые и новые поколения звезд начали создавать химические элементы, которые были тяжелее вышеуказанных элементов.

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Но количество элементов, которые может создать звезда зависит от ее массы. Более маленькие звезды создают более легкие элементы, а массивные звезды создают более тяжелые. Но фосфор, как сейчас считают ученые, появляется в результате взрыва сверхновых. Самое главное, что такие взрывы позволяют "заселять" новыми элементами Вселенную, и новые звезды, а также планеты получают их.

Фосфор, как сейчас считают ученые, появляется в результате взрыва сверхновых Фото: phys.org

Взорваться сверхновой могут только очень массивные звезды, которые появляются там, где достаточно материи для их формирования. Но на окраинах нашей галактики этой материи слишком мало, чтобы появились огромные звезды.

Тем не менее ученые обнаружили наличие фосфора в газовом облаке WB89-621, расположенном на расстоянии 74 тысячи световых лет от центра Млечного Пути. И это большая загадка для астрономов, ведь непонятно, как этот элемент мог появится там, где его производство невозможно.

По словам авторов исследования, они обнаружили фосфор там, где его не должно быть, а это значит, что должен существовать другой способ создания этого элемента, кроме взрыва сверхновых. У ученых пока что есть два объяснения данному открытию.

Одна гипотеза связана с так называемым галактическим фонтаном. Это значит, что химические элементы после взрыва сверхновых во внутренних регионах нашей галактики переносятся на ее окраины, где они могут оставаться в газовых облаках. Учитывая, что существует очень мало наблюдений за такими процессами, и плюс к этому скорее всего элементы не могут улететь так далеко, ученые считают эту гипотезу маловероятной.

Вторая гипотеза основана на недавнем обнаружении того, что не очень массивные звезды также могут создавать фосфор. Но он появляется не в результате взрыва сверхновой, а благодаря такому процессу, как захват нейтронов, который происходит рядом с ядром этих звезд. Здесь изотопы кремния могут захватывать лишние нейтроны, чтобы получился фосфор. Учитывая, то поблизости от места обнаружения фосфора на окраине галактики нет звезд, способных взорваться сверхновыми, то ученые считают эту гипотезу наиболее вероятной.

Самое интересное, что до этого открытия на окраине Млечного Пути ученые уже обнаружили азот, углерод, водород, кислород и серу. Если добавить к этому списку фосфор, то мы получаем все главные компоненты для создания жизни Фото: NASA/JPL

Самое интересное, что до этого открытия на окраине Млечного Пути ученые уже обнаружили азот, углерод, водород, кислород и серу. Если добавить к этому списку фосфор, то мы получаем все главные компоненты для создания жизни.

По словам ученых, чтобы на планете появилась жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, здесь должны находится все вышеуказанные химические элементы. И теперь все они найдены на окраине Млечного Пути, а значит даже здесь теоретически могут существовать обитаемые миры. Если раньше астрономы даже не пытались искать внеземную жизнь на краю нашей галактики, то теперь, возможно, будут начаты исследования в этом направлении.

Также Фокус писал еще об одном неожиданном открытии, которое сделали астрономы. Они нашли планету, которая не может существовать возле очень холодной звезды.