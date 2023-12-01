Длина 1,7 млн световых лет. Обнаружена потрясающая река из звезд, текущая в космосе (фото)

Звездная река течет через межгалактическое пространство в скоплении галактик на расстоянии примерно 300 млн световых лет от Земли.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysicals, ученые обнаружили огромный звездный поток, длина которого оставляет примерно 1,7 млн световых лет. Это самый длинный звездный поток из всех известных астрономам, который находится в скоплении галактик под названием Скопление Волос Вероники на расстоянии примерно 300 млн световых лет от земли. Самое главное, что этот очень тусклый звездный поток является первым в своем роде, который когда-либо видели за пределами Млечного Пути, пишет ScienceAlert.

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Звездные потоки являются достаточно распространенным явлением в нашей галактике. Ученые считают, что они представляют собой остатки плотных шаровых звездных скоплений, которые были разорваны приливными силами Млечного Пути. Но обнаружить такие потоки сложно, ведь они очень тусклые. А в межгалактическом пространстве найти такой поток еще сложнее, но астрономам это все же удалось.

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Ученые провели наблюдение за Скоплением Волос Вероники, которое содержит тысячи галактик. Исследование было направлено на изучение гало отдельных галактик, то есть сферические области, где находится мало звезд, но должно быть присутствует темная материя.

В результате наблюдения ученые сделали неожиданное для себя открытие. Они обнаружили чрезвычайно длинный звездный поток, который находится не внутри галактики, а перемещается в межгалактическом пространстве внутри скопления галактик. Новый звездный поток получил название Гигантский поток Волос Вероники.

Гигантский поток Волос Вероники (черная полоса в центре) Фото: ScienceAlert

Считается, что в такой хаотичной среде, как скопление галактик, где массивные галактики своей гравитацией постоянно влияют и другие подобные объекты и на более мелкие галактики, такие звездные потоки не могут долго существовать. Но новое открытие говорит об обратном. Ученые обнаружили, что звездный поток может долго сохраняться в межгалактической среде и она предоставила подсказки относительно того, как появилась эта звездная река.

Увеличение местоположения звездного потока Фото: ScienceAlert

Как показало моделирование, подобные звездные потоки, хотя и являются редким явлением, но их появление в скоплении галактик связано с тем, что карликовую галактику разорвало гравитационное влияние более крупных галактик. Хотя ученые пришли к выводу, что этот звездный поток может существовать долго, по космическим меркам это небольшой отрезок времени и данная структура уже находится в стадии распада.

Астрономы считают, что новый звездный поток можно использовать для более детального изучения скопления галактик и загадочной темной материи. В частности, это может помочь понять из чего она состоит. Авторы исследования предполагают, что подобные звездные потоки можно обнаружить и в других скоплениях галактик. Изучение Гигантского потока Волос Вероники продолжается и ученые надеются раскрыть еще какие-то секреты.

Что касается темной материи, то как считают ученые, составляющие ее частицы можно обнаружить с помощью Большого адронного коллайдера. Предполагается, что эти частицы являются темной версией частиц обычной материи, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили диск из газа, формирующий планеты и помогающий расти звезде, за пределами Млечного Пути. Ученые выяснили, что этот диск такой же, который можно обнаружить вокруг молодых звезд в нашей галактике. Это значит, что способ создания планет в других галактиках может быть таким же, как и в Млечном Пути.