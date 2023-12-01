Довжина 1,7 млн світлових років. Виявлено приголомшливу річку із зірок, що тече в космосі (фото)

Зоряна річка тече через міжгалактичний простір у скупченні галактик на відстані приблизно 300 млн світлових років від Землі.

Related video

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysicals, вчені виявили величезний зоряний потік, довжина якого становить приблизно 1,7 млн світлових років. Це найдовший зоряний потік з усіх відомих астрономам, який знаходиться в скупченні галактик під назвою Скупчення Волос Вероніки на відстані приблизно 300 млн світлових років від землі. Найголовніше, що цей дуже тьмяний зоряний потік є першим у своєму роді, який коли-небудь бачили за межами Чумацького Шляху, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зоряні потоки є досить поширеним явищем у нашій галактиці. Вчені вважають, що вони являють собою залишки щільних кульових зоряних скупчень, які були розірвані приливними силами Чумацького Шляху. Але виявити такі потоки складно, адже вони дуже тьмяні. А в міжгалактичному просторі знайти такий потік ще складніше, але астрономам це все ж вдалося.

Важливо

Новий знімок телескопа Вебб виглядає як витвір мистецтва: що там насправді (фото)

Вчені провели спостереження за Скупченням Волос Вероніки, яке містить тисячі галактик. Дослідження було спрямоване на вивчення гало окремих галактик, тобто сферичні області, де знаходиться мало зірок, але має бути присутня темна матерія.

У результаті спостереження вчені зробили несподіване для себе відкриття. Вони виявили надзвичайно довгий зоряний потік, який знаходиться не всередині галактики, а переміщується в міжгалактичному просторі всередині скупчення галактик. Новий зоряний потік отримав назву Гігантський потік Волос Вероніки.

Гігантський потік Волос Вероніки (чорна смуга в центрі) Фото: ScienceAlert

Вважається, що в такому хаотичному середовищі, як скупчення галактик, де масивні галактики своєю гравітацією постійно впливають на інші подібні об'єкти та на дрібніші галактики, такі зоряні потоки не можуть довго існувати. Але нове відкриття свідчить про зворотне. Вчені виявили, що зоряний потік може довго зберігатися в міжгалактичному середовищі і воно надало підказки щодо того, як з'явилася ця зоряна річка.

Збільшення місця розташування зоряного потоку Фото: ScienceAlert

Як показало моделювання, подібні зоряні потоки, хоча і є рідкісним явищем, але їхня поява в скупченні галактик пов'язана з тим, що карликову галактику розірвав гравітаційний вплив більших галактик. Хоча вчені дійшли висновку, що цей зоряний потік може існувати довго, за космічними мірками це невеликий відрізок часу і дана структура вже перебуває в стадії розпаду.

Астрономи вважають, що новий зоряний потік можна використати для більш детального вивчення скупчення галактик і загадкової темної матерії. Зокрема, це може допомогти зрозуміти з чого вона складається. Автори дослідження припускають, що подібні зоряні потоки можна виявити і в інших скупченнях галактик. Вивчення Гігантського потоку Волос Вероніки триває і вчені сподіваються розкрити ще якісь секрети.

Що стосується темної матерії, то, як вважають вчені, складові її частинки можна виявити за допомогою Великого адронного колайдера. Передбачається, що ці частинки є темною версією частинок звичайної матерії, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили диск із газу, що формує планети і допомагає рости зірці, за межами Чумацького Шляху. Вчені з'ясували, що цей диск такий самий, який можна виявити навколо молодих зірок у нашій галактиці. Це означає, що спосіб створення планет в інших галактиках може бути таким самим, як і в Чумацькому Шляху.