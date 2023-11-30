Новий знімок телескопа Вебб виглядає як витвір мистецтва: що там насправді (фото)

На новому зображенні можна побачити деталі одного з найяскравіших об'єктів у Всесвіті.

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Нова фотографія, яку зробив космічний телескоп Вебб, справді вражає, адже вона виглядає як витвір мистецтва. Але наукова цінність цього знімка полягає в тому, що вчені отримали важливі дані про об'єкт Хербіга-Аро 797 або HH 797. Такі об'єкти являють собою туманності, які сформовані струменями плазми, що виходять від протозірок (зірки, які нещодавно з'явилися і ще не стали звичайними зірками). Коли струмені плазми врізаються на величезній швидкості в газ і пил, що оточують протозірку, створюються ударні хвилі, які і формують туманність, пише IFLScience.

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Об'єкт HH 797, усередині якого міститься протозірка, розташований у нижній частині знімка, і розташований він недалеко від молодого розсіяного зоряного скупчення IC 348. Вчені вважають, що яскраві об'єкти у верхній частині зображення містять ще дві протозірки.

Через те, що речовина з протозірки вступає у взаємодію з навколишнім газом, вона починає барвисто сяяти через удари і виходить такий чудовий краєвид. Зокрема, інфрачервоне світло випромінюють молекули водню та окису вуглецю.

Як видно на знімку, об'єкт HH 797 розділений на дві частини, адже з протозірки виривається два струмені плазми. Але ліва частина туманності здається довшою за праву. Але лише оптичний ефект, адже ліва частина спрямована в бік Землі, а права — від нашої планети.

Об'єкт Хербіга-Аро 797 Фото: NASA

Вчені змогли з'ясувати це шляхом вимірювання того, як швидкість струменів, що випускаються протозіркою, змінює випромінюване світло. Точно так само, як змінюється потужність звуку сирени машини швидкої допомоги, якщо вона наближається або віддаляється, також змінюється і світло. Струмінь, спрямований до Землі, випромінює світло в синій частині електромагнітного спектра, а струмінь, що відлітає вдалечінь, — у більш червоній частині спектра. Це називається синє і червоне зміщення.

Але астрономи виявили різний синій і червоний зсув у кожному зі струменів. Спочатку астрономи вважали, що один із потоків плазми обертаються, але виявилося, що він насправді складається з двох частин і це викликано тим, що об'єкт HH 797 створений не однією, а двома протозірками. Тобто тут ми маємо справу з подвійною зоряною системою, що зароджується.

Механізм утворення струменів точно не вивчений. Астрономи вважають, що вони виникають унаслідок взаємодії між частиною щільної речовини, що оточує протозірку, і її сильним магнітним полем. Коли матеріал накопичується на зірці, частина його викидається вздовж осі обертання у вигляді двох тонких струменів. У міру того, як вони стикаються з усе більшою кількістю навколишнього газу, вони поширюються далі в космос і створюють об'єкти Хербіга-Аро.

Як уже писав Фокус, вперше виявлено диск, що утворює планети, за межами Чумацького Шляху. Аккреційний диск сформувався навколо зірки в сусідній галактиці. З таких дисків, яким також було оточене Сонце, народжуються планети. Найцікавіше, що цей диск ідентичний таким самим, які знайдені в нашій галактиці. Вчені вважають, що це доводить, що процес формування зірок і планет поза Чумацьким Шляхом такий самий.