Солнечный максимум во всей красе можно увидеть в уникальный день в 2024 году (фото)

Поскольку активность Солнца достигнет пика раньше, чем прогнозировалось, солнечная корона будет выглядеть лучше всего во время полного солнечного затмения.

Любителей астрономии ожидает самое лучшее проявление солнечного максимума во время полного солнечного затмения, которое произойдет 8 апреля следующего года. Именно в этот день можно будет увидеть в самом лучшем виде наиболее горячую внешнюю атмосферу Солнца – корону. И это можно будет сделать даже невооруженным глазом, пишет Live Science.

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По словам ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, когда Луна полностью закроет собой Солнце во время полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года, солнечную корону можно наблюдать невооруженным глазом в самом лучшем виде. Но это будет очень короткий промежуток времени, а потому лучше для наблюдения за Солнцем в это время все же использовать специальное оборудование, как минимум особые очки.

Ученые считают, что корона Солнца в это время будет иметь действительно потрясающий, уникальный вид, и это связано с тем, что Солнце в это время достигнет пика своей активности, то есть солнечного максимума. Как показывают наблюдения, солнечный максимум наступить на год раньше, чем предполагалось, а потому пик солнечной активности придется на период с января по октябрь 2024 года.

В течение 11-летнего цикла, который управляется магнитным полем нашей звезды, Солнце имеет периоды как повышения, так и снижения своей активности. Эти периоды получили название солнечный максимум и солнечный минимум. Когда пик активности повышается, то на Солнце образуется огромное количество солнечных пятен, то есть более темных участков на его поверхности, где происходит большое количество вспышек и извержений плазмы в космос.

Корона Солнца во время солнечного максимума в 2012 году была хорошо видна во время полного солнечного затмения Фото: Live Science

По словам Райана Френча из Национальной солнечной обсерватории США, солнечная корона всегда меняется и это зависит от периодов активности Солнца. Именно во время полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года можно будет заметить разницу между короной, которая видна во время солнечного минимума и солнечного максимумам. Корона Солнца будет иметь намного больший размер и может быть похожа на традиционное изображение звезд, которое рисуют дети. Потому как в это время на фоне темного диска Луны, вокруг него будет виден огромный яркий круг с лучами, направленными в космос. На самом деле это выбросы плазмы, которые извергаются чаще именно во время солнечного максимума.

По словам ученых, хотя самое последнее полное солнечное затмение характеризовалось увеличенной короной, она отличалась от той, которая будет видна в апреле 2024 года. Это связано с тем, что в прошлый раз произошло гибридное солнечное затмение, когда Луна была достаточно большой, чтобы закрыть Солнце, а потому корона была не слишком хорошо выражена. Но 8 апреля следующего года это будет обычное полное солнечное затмение и Луна хоть и закроет собой Солнце, но корона будет видная намного лучше. И само событие будет длиться дольше, примерно 4 минуты.

Как уже писал Фокус, Землю ждет массовое вымирание, но ее спасет сбежавшая звезда. Ученые предполагают, что спасение нашей планеты может произойти с помощью большой катастрофы.