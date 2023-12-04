С пылу с жару. Занятия йогой при определенной температуре помогают бороться с депрессией

Новое исследование раскрыло ключевую роль температуры для плодотворных физических упражнений. По словам ученых, при правильной температуре эффект от занятий йогой будет больше, чем просто физическим.

Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что горячая йога — вид йоги, практикуемый в теплых и влажных условиях, может значительно облегчить симптомы депрессии. В эксперименте приняли участие 80 взрослых людей в возрасте около 32 лет, страдающих депрессией средней и тяжелой степени, пишет The Week.

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Участников разделили на две группы: одна посещала занятия горячей йогой, в частности бикрам-йогой, которая проводилась в условиях температуры 40,5°C, а другая была поставлена в очередь на ожидание занятий. Людям из группы йоги рекомендовалось посещать 90-минутные занятия не реже двух раз в неделю. К концу исследования, в котором приняли участие 33 занимающихся йогой человека и 32 человека из группы ожидания, у тех, кто занимался медитацией, наблюдались заметные улучшения. Примечательно, что у 59,3 % из них наблюдалось снижение депрессивных симптомов по меньшей мере на 50 %, согласно шкале "Инвентарь депрессивной симптоматики", оцениваемой врачом. Это резко контрастировало с 6,3 % в группе, не занимавшейся йогой.

Более того, 44 % участников группы йоги достигли уровня, когда их депрессия была признана ремиссией. Даже те, кто занимался только раз в неделю, отмечали значительное уменьшение симптомов.

Отзывы о занятиях йогой были в подавляющем большинстве положительными, и не было зафиксировано ни одного негативного случая. Исследование подчеркивает потенциал йоги и тепловых упражнений как немедикаментозного метода лечения депрессии, обеспечивающего не только психический, но и физический эффект, заключили ученые.

Ранее Фокус писал об эффективности йоги в борьбе с эпилепсией. Новое исследование пролило свет на эффективность упражнений йоги в борьбе с внезапным и опасным заболеванием, уменьшающих его частоту и повышающих общий уровень комфорта жизни.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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