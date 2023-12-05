В центре Млечного Пути находится "Кирпич", озадачивший астрономов: здесь не появляются звезды

Ученые обнаружили в темной туманности лед из монооксида углерода, который только усугубляет загадку, относительно того, почему здесь не формируются новые звезды.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal, астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили очень большое количество льда из монооксида углерода в гигантском облаке из молекулярного газа. Это темное облако находится недалеко от центра нашей галактики, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гигантское облако из молекулярного газа, которое имеет название G0.253+0.016 и прозвище "Кирпич", находится в Центральной Молекулярной Зоне недалеко от центра Млечного Пути. Эта Зона представляет собой огромное скопление туманностей, общая масса которого в 60 млн раз больше массы Солнца.

Во многих облаках из молекулярного газа в этом регионе космоса происходит образование новых звезд, но в темном облаке "Кирпич" этого не происходит. Собственно, объект и получил такое прозвище, ведь является структурой, где не происходят обычные для таких облаков процессы.

Яркие области на этом изображении — это места, где водород представляет собой горячую плазму, светящуюся за счет энергии массивных звезд. "Кирпич" — это темная область, где блокируется светящаяся плазма. По краю Кирпича свечение более синее: этот синий оттенок вызван тем, что лед из монооксида углерода блокирует красный свет, пропуская только синий свет Фото: NASA

Почему в этом облаке не формируются новые звезды, астрономы пока не понимают. Согласно одной гипотезе, это еще слишком молодое молекулярное облако, и оно еще не может создавать звезды. Согласно другой гипотезе, газ, который находится в темном облаке слишком турбулентен, и это не позволяет сжиматься сгусткам газа под действием гравитации, чтобы образовать новые звезды.

Но новые наблюдения ученых еще больше усугубили загадку странного облака. Астрономы обнаружили в G0.253+0.016 огромное количество льда из монооксида углерода. Такой газ уже находили в центре нашей галактики, где он конденсируется на частицах пыли, но его трудно обнаружить в межзвездной среде.

Поэтому ученые до нового исследования не представляли, какое количество этого льда находится в туманностях в центре галактики. Авторы исследования очень удивились, когда обнаружили огромное количество этого химического соединения.

Центральная Молекулярная Зона - облако "Кирпич" находится слева Фото: NASA

Для того, чтобы появилась звезда, в молекулярном облаке газ должен иметь очень низкую температуру – примерно на 10 градусов выше абсолютного нуля. Это самая низкая температура во Вселенной, и она составляет минус 273,15 градусов Цельсия. Кстати, Фокус уже писал где находится во Вселенной место, где существует примерно такая температура. Это самое холодное известное место в космосе.

Ученые выяснили, что несмотря на то, что в облаке "Кирпич" имеется очень много льда, температура газа здесь выше, чем в других молекулярных облаках. Теперь ученые хотят продолжить наблюдения, чтобы лучше изучить химический состав облака, что, возможно, поможет раскрыть его секреты.

Для астрономов очень важно изучать центр нашей галактики, ведь считается, что условия, обнаруженные здесь, отражают среду, в которой появлялись звезды в ранней Вселенной. Некоторые ученые даже считают, что сверхмассивные черные дыры возникли в результате гравитационного сжатия очень массивных молекулярных облаков. Но проблема в том, что ученые не понимают, что могло помешать образованию звезд и вместо этого появлялись огромные черные дыры. Возможно, ответы на эти и другие вопросы относительно эволюции раннего космоса можно обнаружить в таких туманностях, как "Кирпич".

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили черную дыру, которая представляет собой большую загадку, ведь она существовала на очень раннем этапе истории Вселенной и нарушает теории.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбб увидел лицо настоящего "монстра" в глубоком космосе. Астрономы заметили в данных телескопа жутковатую красную каплю, которая была идентифицирована как галактика AzTECC71.