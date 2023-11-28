Самое холодное место во Вселенной: где оно находится и сколько там градусов (фото)

Место в космосе, где зафиксирована самая низкая температура, находится на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли.

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Вселенная имеет очень разный диапазон температур, и это зависит от многих факторов. В то же время сейчас ученые считают, что абсолютный нуль температуры, то есть максимальный предел того, насколько холодной может быть материя, составляет минус 273,15 градуса Цельсия. Но во Вселенной существует место, где зафиксирована температура, которая совсем немного выше этого предела, и оно находится на расстоянии 5 тысяч световых лет от нас, пишет IFLScience.

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В самом начале истории Вселенной, которая появилась в результате Большого взрыва 13,8 млрд лет назад, вся материя в ней имела невероятно огромную температуру. По сути космос состоял из очень горячей плазмы. Вскоре после появления Вселенная начала быстро расширяться и это привело к тому, что температура материи начала снижаться. По мере того, как Вселенная становится старше эта температура продолжает снижаться и сейчас, хотя и очень медленно, и некоторые астрофизики считают, что в конце концов весь космос замерзнет и таким образом наша Вселенная прекратит свое существование в нынешнем виде.

Сейчас ученые считают, что температура в межгалактическом пространстве составляет в среднем минус 270 градусов Цельсия. То есть это на 3 градуса выше, чем абсолютный нуль температуры. В то же время еще в середине 90-х годов прошлого века астрономы обнаружили неожиданно очень холодное место в известной нам Вселенной, которое имеет более низкую температуру, чем межгалактическое пространство, и эта температура лишь немного выше абсолютного нуля.

Туманность Бумеранг - самое холодное место во Вселенной Фото: NASA

Сейчас самым холодным местом в известной Вселенной считается туманность Бумеранг, расположенная на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли. Как показали многочисленные исследования, температура в этой туманности составляет минус 272,15 градуса Цельсия.

Данный объект является протопланетарной туманностью, то есть он не стал еще полноценной планетарной туманностью. Эти туманности, несмотря на свое название, не имеют никакого отношения к планетам и появляются тогда, когда не слишком массивные звезды превращаются в красных гигантов и сбрасывают с себя часть своей материи пред тем, как превратиться в белых карликов. Солнце также пройдет подобные стадии в конце своей эволюции.

Ученые считают, что туманность Бумеранг является такой холодной из-за слишком быстрого расширения составляющего ее газа, в результате чего туманность растет. То есть туманность охлаждается быстрее, чем ее может нагреть излучение звезды в центре этой туманности. Существует предположение, что рядом находится еще одна звезда и гравитационное взаимодействие между двумя звездами может ускорять расширение туманности Бумеранг.

Хотя эта туманность существует всего несколько тысяч лет, температура в ней постепенно начинает увеличиваться, считают ученые. Через несколько сотен или тысяч лет эти изменения станут заметными и туманность станет более горячей, как и остальные подобные астрономические объекты.

Туманность Бумеранг. Хотя эта туманность существует всего несколько тысяч лет, температура в ней постепенно начинает увеличиваться, считают ученые. Через несколько сотен или тысяч лет эти изменения станут заметными и туманность станет более горячей, как и остальные подобные астрономические объекты Фото: NASA

Сейчас астрономы считают, что во Вселенной могут существовать и другие протопланетарные или планетарные туманности, где также может быть такая же, как и в туманности Бумеранг очень низкая температура, а может быть еще ниже. Но пока что их не удалось обнаружить.

Как уже писал Фокус, одну из главных загадок черных дыр поможет разгадать темная материя. О том, что происходит на финальном этапе слияния двух черных дыр неизвестно. Авторы нового исследования считают, что этот секрет можно раскрыть с помощью темной материи.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили нового спутника нашей галактики. Это не просто очень маленькая галактика диаметром 20 световых лет, но еще и самая тусклая среди всех известных объектов, которые вращаются вокруг Млечного Пути.

Еще Фокус писал о том, что такое мультивселенная и существует ли она на самом деле. Идея мультивселенной появилась далеко не из комиксов Marvel, а родилась из абсолютно реальных научных теорий, которые были призваны объяснить особенности нашей собственной Вселенной.