От "хоббитов" до Тутанхамона: топ-15 реконструкций лиц древних людей

Ученые смогли восстановить облик древних людей, чьи останки находят в местах археологических раскопок в разных уголках нашей планеты.

Древние обитатели Земли оставили после себя целый кладезь подсказок о том, как жили и умерли затерянные во времени цивилизации. Но люди, которые оставили все эти улики, зачастую остаются безликими тенями.

Новые технологии позволили ученым узнать, как на самом деле выглядели древние люди, чьи останки были найдены около археологических памятников по всему миру.

1. "Хуанита" или "Ледяная дева"

"Хуанита" или "Ледяная дева" Фото: Oscar Nilsson

Археологи провели сканирование замороженных мумифицированных останков молодой девушки из племени инков, которую они обнаружили на вершине горы в Перу, и предоставили их судебному художнику, который создал макет лица. Исследователи дали незнакомке прозвища "Ледяная Дева" и "Хуанита". Реалистическая реконструкция включает волосы и одежду, аналогичную той, что Хуанита носила 500 лет назад — когда еще была жива.

2. Женщина бронзового века

Женщина бронзового века Фото: Oscar Nilsson

В 1997 году археологи в Шотландии обнаружили скелет женщины бронзового века, похороненной в положении эмбриона в каменном гробу. О даме, которую ученые, по месту ее обнаружения, прозвали "Женщина из Уппер Ларджи", известно мало. Но исследователи сотрудничали с художником-криминалистом, который создал реконструкцию лица с использованием 3D-напечатанного черепа и глины.

3. Средневековый карлик из Польши

Средневековый карлик из Польши Фото: Cícero Moraes et al

Когда археологи провели 3D-анализ скелетных останков средневекового человека, обнаруженного в Польше, они поняли, что он страдал сразу двумя видами карликовости. Художник смог "вернуть к жизни" этого человека, который, вероятно, жил между IX и XI веками. Финальная реконструкция показывает мужчину с необычно крупной головой, что, по словам исследователей, является общей характеристикой людей со скелетной дисплазией, редкого генетического нарушения, вызывающего аномальное развитие костей, суставов и хрящей.

4. Одинокий мальчик из ледникового периода

Одинокий мальчик из ледникового периода Фото: Oscar Nilsson

Более ста лет назад были найдены останки 8300-летнего Вистегуттена, что в переводе с норвежского означает "мальчик из Висте". Они послужили основой для 3D-реконструкции его тела, которая теперь представлена в музее Hå Gamle Prestegard на юге Норвегии. Вистегуттену было примерно 15 лет, когда смерть настигла его в уединенной пещере. У подростка диагностировали скафоцефалию, когда череп ребенка срастается слишком рано.

5. Жертва с корабля "Ваза"

Жертва кораблекрушения Фото: Oscar Nilsson

В 1628 году шведский военный корабль под названием "Ваза" затонул — в первом же своем плавании. Среди жертв кораблекрушения был некий G, которого современные исследователи изначально считали мужчиной по имени Густав. В 2006 году 3D-реконструкция лица показала Густава в возрасте 45 лет, когда мужчина предположительно умер.

Однако недавний анализ ДНК выявил, что G на самом деле была женщиной. Исследователи переименовали ее в Гертруду, и новый анализ показал, что на момент смерти ей, вероятно, было от 25 до 30 лет. Гертруда была голубоглазой блондинкой с бледной кожей. Реконструкция 2023 года показывает ее в красной шляпе, которую она, вероятно, носила, когда корабль затонул.

6. "Ава", женщина бронзового века

"Ава", женщина из бронзового века Фото: Cícero Moraes et al

Археологи использовали судебную медицину, чтобы собрать подсказки о загадочной женщине бронзового века, похороненной в Шотландии, которую они прозвали "Ава". С помощью анализа ДНК они определили, что у нее были карие глаза, черные волосы и довольно темный цвет кожи, а измерения ее голени (берцовой кости) показали, что она была высокого роста — примерно 1,71 см. Используя эти данные вместе со сканами 3D-напечатанного черепа Авы, художники восстановили женское лицо по имеющемуся черепу.

7. Фараон Тутанхамон

Фараон Тутанхамон

На протяжении многих лет были созданы несколько лицевых реконструкций древнеегипетского фараона Тутанхамона, однако последняя версия предлагает новые вариации уникальных черт его внешности. Исследователи провели компьютерную томографию (КТ) черепа молодого правителя и определили, что его череп не только чуть длиннее среднего, но у него также был чрезвычайно большой объем мозга. Например, у среднего мужчины объем мозга составляет около 1234 кубических сантиметра, а мозг Тутанхамона — 1432 кубических сантиметра.

8. Девушка VII века

Девушка VII века Фото: Hew Morrison ©2023

Тайна, окружающая 16-летнюю девушку, похороненную в Англии на деревянной постели в золотом кресте, инкрустированном рубинами, сбивала с толку археологов с момента ее обнаружения в 2011 году. Но теперь новая лицевая реконструкция проливает свет на внешность этого англосаксонского подростка.

9. "Хоббит", вымерший родственник человека

"Хоббит", вымерший родственник человека Фото: Cícero Moraes et al

Археологи обнаружили останки индивида, классифицированного как Homo floresiensis, вымершего предка человека, чьи останки были найдены в пещере в Индонезии в 2003 году. Средний рост этого предка человека составлял 106 сантиметров, за что он и получил прозвище "хоббит". Для создания лицевой реконструкции исследователи использовали сканы черепа индивида вместе с современными людьми и шимпанзе, все они были виртуально деформированы.

10. Девушка каменного века из Чехии

Девушка каменного века из Чехии Фото: Cicero Moraes

Изначально ученые считали, что череп, найденный в пещере Младече в Чехии, принадлежал мужчине. Но дальнейшие исследования показали, что он принадлежал 17-летней девушке из каменного века, которая жила около 31 тыс. лет назад.

Исследователи считают, что девушка жила в период верхнего палеолита, это делает ее череп самыми древними останками Homo sapiens в Европе

11. Женщина бронзового века из Испании

Женщина бронзового века из Испании Фото: Joana Bruno/ASOME/Universitat Autònoma de Barcelona

Археологи из Автономного университета Барселоны обнаружили останки мужчины и женщины из бронзового века, которые были похоронены вместе в керамическом горшке на площади Ла Альмолойя. Научный иллюстратор создал цифровую реконструкцию женщины с использованием ее частичного черепа и украшений — в частности, диадемы (серебряной короны), по которой определил размеры ее головы.

12. Женщина эпохи каменного века из Швеции

Женщина эпохи каменного века из Швеции Фото: Oscar Nilsson

Скелет этой 20-летней женщины эпохи неолита был найден во время строительства дороги в Лагмансерене, Швеция. Художник-криминалист потратил на создание ее облика более 350 часов, основываясь на отсканированном черепе и на том, что мы знаем о миграции в древней Скандинавии.

13. Женщина бронзового века из Богемии

Женщина бронзового века из Богемии Фото: archiv MZM

Ученые предполагают, что женщина из бронзового века, чьи кости были найдены в одном из сел Чехии, жила между 1750 г. до н.э. и 1880 г. до н.э.

Богатая женщина принадлежала к древней культуре Унечице, известной своими изделиями, поэтому неудивительно, что ее нашли похороненной с пятью бронзовыми браслетами, двумя золотыми серьгами и трехрядным ожерельем из более чем 400 янтарных бусин.

14. Женщина из эпохи Нового каменного века

Женщина из эпохи Нового каменного века Фото: Cicero Moraes

Используя комбинацию 3D-изображений современных малайзийцев и компьютерной томографии (КТ), исследователи создали виртуальную реконструкцию лица 40-летней женщины, которая жила в период неолита или Нового каменного века. Останки обнаружены в ходе раскопок на неолитическом памятнике Гуар Кепах в Пенанге (северо-западная Малайзия). Радиоуглеродное датирование ракушек, найденных рядом с останками "Женщины из Пенанга", позволяет предположить, что она жила около 5,700 лет назад.

15. Средневековая шотландская женщина

Средневековая шотландская женщина Фото: Chris Rynn

Благодаря современной судмедэкспертизе и технологиям исследователи смогли взглянуть на жизнь в средневековой Шотландии, создав реконструкцию женского скелета — одного из трех, найденных в средневековом склепе.

Крис Ринн, судебный антрополог, который сделал эту реалистичную лицевую реконструкцию, отмечает, что это был "самый симметричный череп", над которым они когда-либо работали.

По материалам LiveScience.