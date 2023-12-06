На пути к самому дорогому астероиду: аппарат NASA сделал первые снимки космоса (фото)

Две камеры космического аппарата "Психея" создали звездную мозаику из 68 снимков.

4 декабря космический аппарат "Психея", который направляется, как считается, к самому дорогому астероиду в Солнечной системе (16) Психея впервые сделал снимки космоса, пишет Space.

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С тех по, как аппарат NASA 13 отправился в путешествие к знаменитому астероиду, который состоит, как считается из огромного количества ценных металлов, он летел в космосе без включенных камер. Астероид (16) Психея находится между Марсом и Юпитером в главном поясе астероидов и является металлическим астероидов, в состав которого входит много железа и никеля. Эти металлы, кроме того, что их очень много и стоят они дорого, представляют большую научную ценность, ведь подобный состав имеет ядро Земли. Значит можно изучить наше ядро с помощью этого астероида.

Согласно сообщению NASA, 4 декабря аппарат "Психея" с помощью своих двух камер впервые сделал фотографию космоса. На изображении показана мозаика необработанных данных, где видны разные звезды, видимые с точки зрения аппарата NASA. То, что данные необработанные означает, что на изображении много светового шума, но специалисты миссии уже работают над более точной настройкой камер.

Эта звездная мозаика была сделана на основе изображений, полученных 4 декабря обеими камерами космического аппарата "Психея" Фото: NASA

Ученые будут использовать подобные фотографии звезд, чтобы проверить, как работают камеры аппарата. В 2026 году "Психея" совершит облет Марса, чтобы использовать его гравитацию для достижения конечной цели. Ученые надеются во время этого маневра получить изображения Красной планеты. И только в 2029 году зонд достигнет астероида (16) Психея и сделает первые снимки этого космического камня.

Данный снимок представляет собой ту же звездную мозаику, но без указаний названий объектов Фото: NASA

На самом деле снимок, показанный учеными из NASA, состоит из 68 отдельных изображений звезд в созвездии Рыбы. Самая яркая из показанных звезд – это Мю Рыбы, которая имеет звездную величину 4,9. Остальные звезды на снимке имеют звездную величину от 7 до 9.

Звездная величина – это характеристика яркости любого объекта, который находится в космосе. Например, объект, имеющий звездную величину 0 на самом деле в 100 раз ярче чем объект с величиной 5. Для сравнения, если смотреть с Земли на полную Луну, то она имеет звездную величину минус 12,6. То есть, чем ярче объект, тем он имеет большую отрицательную величину.

Как уже писал Фокус, комический аппарат "Психея" впервые передал на Землю сообщение с помощью лазера, когда он находился далеко за пределами Луны. Лазерный сигнал пролете 16 млн км, прежде чем достиг нашей планеты. Дело в том, что ученые продолжают тестировать и настраивать передовую систему лазерной космической связи.

Фокус уже писал подробно об основных характеристиках астероида (16) Психея, а также о том, смогут ли люди добывать ценные металлы, которые он хранит в себе.

Также Фокус писал о том, почему в Солнечной системе есть газовые планеты, но нет газовых спутников. Ученые уже обнаружили каменистые, океанические и ледяные спутники, но газовых так и не нашли.