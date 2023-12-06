33 несчастья. Нечто постоянно истребляло родственников крокодилов на Земле: что их преследовало

Ученые составили генеалогическое древо хищников, чтобы пролить свет на их эволюцию — результаты оказались весьма любопытными.

Вопрос о том, почему у крокодилов так мало живых видов, в то время как количество видов их ближайших из ныне живущих родственников, птиц, насчитывает около 11 000 видов. В новом исследовании ученые решили пролить свет на эту тайну и сосредоточились на составлении генеалогического древа крокодилов, пишет PHYS.org.

В ходе исследования команда из Йоркского университета нанесла на карту генеалогическое древо свирепых хищников и их давно вымерших родственников, известных как псевдозухии. Далее ученые сравнили древо с данными летописи окаменелостей, чтобы выяснить, что преследовало родственников крокодилов и то и дело истребляло их.

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Команда обнаружила, что ключевыми факторами формирования разнообразия современных крокодилов и их вымерших родственников стали изменения климата и конкуренция с другими видами. В то же время авторы исследования обнаружили, что экология сыграла ключевую роль в выживании крокодилов и их родственников, причем независимо от того, жили ли они на суше, в море или пресной воде.

Например, результаты показывают, когда глобальная температура повысилась, количество видов морских и наземных родственников крокодилов значительно увеличилось. В это же время усиление конкуренции за ресурсы с акулами, морскими рептилиями и динозаврами, вероятно, привело к их исчезновению. В то же время пресноводные родственники крокодилов не отреагировали на изменение температуры, однако подверглись риску исчезновения из-за повышения глобального уровня моря.

В данный момент 7 видов крокодилов находятся под угрозой исчезновения, еще 4 вида определены как уязвимые. Авторы исследования считают, что полученные ими результаты могут предоставить важную информацию, необходимую для сохранения этих хищников, а также других видов, находящихся под угрозой. Особенно в нынешних реалиях, когда климат Земли продолжает меняться, а ученые предупреждают, что нас ждет лишь повышение температур.

По словам автора исследования, доктора биологии Кэти Дэвис, данные нового исследования в очередной раз показывают, насколько важно думать об экологии, когда мы пытаемся предсказать, как виды могут отреагировать на сегодняшние изменения климата.

В ходе исследования ученые построили большую филогению, похожую на генеалогическое древо, для всех крокодилов и их вымерших родственников. В результате им удалось определить, сколько новых видов образовалось и сколько видов вымерло. Далее они объединили это с данными об изменении климата в прошлом, в частности о температуре и уровне моря. Все это позволило им связать появление и исчезновение видов, связанное с изменением климата.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что крокодилы практикуют непорочное зачатие.